El Congreso investiga el ataque del Pentágono a una narcolancha en el que se 'remató' a dos supervivientes

La Casa Blanca defiende el segundo ataque, después de que Trump dijera que él no lo habría ordenado

Trump discutirá los próximos pasos sobre Venezuela en una reunión con asesores

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth. efe
Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

El episodio inaugural de la polémica campaña militar del Gobierno de Donald Trump contra narcolanchas está sacudiendo a la Casa Blanca y ha provocado una investigación por parte del Congreso de EE.UU. El asunto tiene que ver con las circunstancias del primero de ... esos ataques, que se produjo el pasado 2 de septiembre, y en el que murieron las once personas que iban a bordo de un barco que, según la Administración Trump, transportaba droga a EE.UU. en aguas internacionales del Caribe.

