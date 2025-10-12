Suscribete a
Margarita Robles se dirige a los militares españoles desplegados en el extranjero con motivo de la Fiesta Nacional

Hamás afirma que los rehenes israelíes serán liberados de Gaza antes de la cumbre de paz de Trump

El grupo islamista tiene hasta el mediodía del lunes para entregar a los 47 cautivos restantes, vivos y muertos

Los gazatíes no se fían: «Cuando Israel tenga a los rehenes volverá a atacar»

Manifestantes israelíes se concentran en la Plaza de los Rehenes para pedir el retorno de los cautivos en Gaza
Manifestantes israelíes se concentran en la Plaza de los Rehenes para pedir el retorno de los cautivos en Gaza

Hamás comenzará a liberar a los rehenes israelíes retenidos en Gaza este lunes por la mañana, según ha declarado a la agencia AFP un funcionario de alto rango del grupo islamista, antes de que el presidente estadounidense, Donald Trump, presida una cumbre internacional en ... Egipto sobre su plan de paz para la región.

