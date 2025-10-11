Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Muere la actriz Diane Keaton a los 79 años

Los gazatíes no se fían: «Cuando Israel tenga a los rehenes volverá a atacar»

Los habitantes de la principal ciudad de la Franja regresan a un mar de escombro ante el inicio del alto el fuego

Enmascarados de Hamás persiguen a los colaboradores de los israelíes y se registran ejecuciones y palizas

Caravana de gente regresando a Ciudad de Gaza intentan coger la ayuda humanitaria que empieza a entrar
Caravana de gente regresando a Ciudad de Gaza intentan coger la ayuda humanitaria que empieza a entrar REUTERS
Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Enviado especial a Tel Aviv

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Mientras en Israel cuentan los segundos para la llegada de los cautivos y Tel Aviv vivía un sábado de movilización en la plaza de los Rehenes, que podría ser el último, Gaza pasó su primer día de alto el fuego y miles de personas ... regresaron a Ciudad de Gaza para encontrarse cara a cara con la devastación absoluta. La invasión israelí ha dejado barrios enteros convertidos en un mar de escombro sobre el que van apareciendo tiendas de campaña. Desde los túneles han vuelto a emerger los milicianos y policías de Hamás para desplegarse por toda la Franja que sigue sin presencia israelí.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app