El FBI investiga el asesinato de Charlie Kirk tras liberar al primer sospechoso detenido en Utah

El FBI anunció este miércoles la detención de un hombre tras el asesinato de Charlie Kirk, pero horas después aclaró que había sido liberado al confirmarse que no estaba vinculado al ataque. El francotirador disparó desde un edificio cercano de Utah Valley University, ... alcanzando al activista en el cuello mientras participaba en un acto público.

El director del FBI, Kash Patel, había informado en redes sociales de que el sospechoso estaba bajo custodia, pero posteriormente la agencia precisó que se trataba de una persona interrogada y descartada. El comisionado de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, señaló que la investigación sigue activa y centrada en identificar al verdadero responsable, mientras que el agente especial Robert Bowles indicó que el FBI ha desplegado todos sus recursos tácticos, operativos e investigativos.

Las autoridades describieron al atacante como un individuo vestido de oscuro que disparó desde la azotea de un edificio del campus, a unos 180 metros del escenario donde Kirk hablaba. El gobernador Spencer Cox calificó lo ocurrido como un «asesinato político» y «un día trágico para nuestra nación». Aseguró que no hay indicios de que hubiera más de un agresor y que se cree que actuó en solitario.

El jefe de la Policía Universitaria, Jeff Long, admitió fallos en la seguridad del evento: «Intentas cubrir todas las bases y, por desgracia, hoy no lo hicimos. Y por eso tenemos este trágico incidente». Confirmó que en el acto había seis agentes del campus y un equipo privado de seguridad acompañaba a Kirk en su gira.

El asesinato ocurrió a las 12:10 hora local, en un anfiteatro al aire libre de la universidad, ante unas 3.000 personas. Kirk acababa de responder a una pregunta sobre tiroteos cometidos por personas trans cuando fue alcanzado por un disparo. El gobernador Mason precisó que fue un ataque planificado, con una sola víctima, en medio de una multitud.

Kirk fue trasladado en un vehículo privado a un hospital, donde se certificó su fallecimiento. La investigación sigue en curso para dar con el autor del disparo que acabó con la vida del activista.