El FBI investiga el asesinato de Charlie Kirk tras liberar al primer sospechoso detenido en Utah

El activista conservador y aliado clave de Trump murió tras recibir un disparo en el cuello durante una conferencia; las autoridades confirmaron que el atacante actuó solo y siguen buscando al autor real

Asesinan a Charlie Kirk, referente juvenil del 'trumpismo', tras recibir un disparo en una conferencia

Llantos y conmoción en la Casa Blanca por el asesinato de Charlie Kirk

Foto de archivo del activista Charlie Kirk REUTERS
David Alandete

Corresponsal en Wasington

El FBI anunció este miércoles la detención de un hombre tras el asesinato de Charlie Kirk, pero horas después aclaró que había sido liberado al confirmarse que no estaba vinculado al ataque. El francotirador disparó desde un edificio cercano de Utah Valley University, ... alcanzando al activista en el cuello mientras participaba en un acto público.

