Charlie Kirk, aliado clave de Trump, disparado en el cuello durante una conferencia

El activista conservador norteamericano Charlie Kirk, aliado cercano de Donald Trump y figura clave en el vínculo del expresidente con el voto joven, fue alcanzado por un disparo en el cuello mientras intervenía en una conferencia en la Utah Valley University, en un episodio que ha sacudido al país y agudizado las tensiones políticas, poco más de un año después de que el propio Trump sobreviviera a un atentado en el que una bala le rozó la oreja.

Kirk, de 31 años y con dos hijos, participaba en la gira «American Comeback Tour», organizada por Turning Point USA, la entidad que dirige, diseñada para conectar a Trump y sus aliados con el electorado joven. En Utah, su conferencia se desarrollaba bajo una carpa, en el conocido formato «Demuéstrame que estoy equivocado», en el que animaba a los estudiantes a cuestionar sus planteamientos ideológicos en debates abiertos.

Mientras respondía una pregunta, se escuchó un disparo en el campus. Testigos lo vieron llevarse las manos al cuello y desplomarse de su silla, desatando el pánico entre la multitud en la zona de Salt Lake City. El vídeo difundido en redes sociales muestra el instante en que se derrumba.

Días antes, grupos estudiantiles habían llamado a boicotear su conferencia, que ha visitado varias universidades. Era una voz de defensa apasionada de Israel en los campus, y se distanció de otros activistas de derecha que se han vuelto más y más críticos con la misión militar en Gaza.

Las autoridades universitarias confirmaron que hubo disparos y que un sospechoso fue detenido en el campus. El presidente Trump pidió oraciones por Kirk, a quien describió como «un tipo formidable de pies a cabeza».

El director del FBI, Kash Patel, afirmó que la agencia está «siguiendo de cerca» las pesquisas y aseguró que los agentes iban a llegar «rápidamente a la escena». La policía judicial trabaja con las autoridades locales para resguardar el campus y verificar la información.

Kirk nació en 1993 en Illinois. En 2012 fundó Turning Point USA con apoyo de activistas conservadores. Durante el primer mandato de Trump organizó actos en la Casa Blanca, incluso en plena pandemia, con el objetivo de acercar al presidente a los votantes jóvenes, tradicionalmente más alejados del Partido Republicano.

TPUSA se convirtió en una de las organizaciones juveniles conservadoras más influyentes de Estados Unidos, con presencia en más de 850 campus, ingresos millonarios y programas como «Control de Profesores», que denuncia presuntos sesgos ideológicos en la educación superior. En 2023 informó de ingresos cercanos a 80 millones de dólares.

Además de TPUSA, Kirk lidera Turning Point Action, el brazo político que participó en la movilización juvenil durante la campaña de reelección de Trump, y Turning Point Faith, enfocado en el activismo religioso. También cofundó el consejo consultivo de la Fuerza Aérea nombrado por Trump, consolidando así su posición como uno de sus aliados más cercanos, con visitas frecuentes a la Casa Blanca en los últimos meses.

Momentos antes del ataque, Kirk había compartido en redes sociales su satisfacción por la alta asistencia a su conferencia. Las autoridades analizan videos, interrogan testigos y evalúan tanto la preparación para emergencias en actos políticos como la atención médica recibida por Kirk, cuyo estado aún no ha sido confirmado oficialmente. También se estudian las implicaciones legales para el detenido.