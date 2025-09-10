Suscribete a
Disparan a Charlie Kirk, activista pro-Trump en un mitin
Otra derrota más al Gobierno: Junts, PP y Vox tumban la reducción de jornada de Díaz

Quién es Charlie Kirk, el gran agitador del 'trumpismo' en la juventud de EE.UU.

Fue uno de los integrantes del célebre vuelo a Groenlandia que lideró el hijo del actual presidente, Donald Jr.

Charlie Kirk, aliado clave de Trump, disparado en el cuello durante una conferencia

El activista pro-Trump, Charlie Kirk, con una gorra del movimiento MAGA REUTERS
El activista pro-Trump, Charlie Kirk, con una gorra del movimiento MAGA REUTERS
Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

El lugar donde ha ocurrido el intento de asesinato de Charlie Kirk, una universidad en Utah, explica la relevancia política que ha adquirido este activista en los últimos años. Kirk ha sido el gran agitador del 'trumpismo' entre la juventud de EE.UU. En ... especial, entre los universitarios, un electorado que ha sido siempre un bastión demócrata y donde Trump y los republicanos han logrando grandes avances en los últimos años.

