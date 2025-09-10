Quién es Charlie Kirk, el gran agitador del 'trumpismo' en la juventud de EE.UU.

El lugar donde ha ocurrido el intento de asesinato de Charlie Kirk, una universidad en Utah, explica la relevancia política que ha adquirido este activista en los últimos años. Kirk ha sido el gran agitador del 'trumpismo' entre la juventud de EE.UU. En ... especial, entre los universitarios, un electorado que ha sido siempre un bastión demócrata y donde Trump y los republicanos han logrando grandes avances en los últimos años.

Criado en los suburbios de Chicago (Illinois), otro bastión demócrata, Kirk se interesó por la política como adolescentes, dentro de la ola conservadora que trajo el movimiento 'Tea Party'.

Con solo 18 años, después de haber colaborado en algunas campañas de candidatos republicanos, creó la organización Turning Point USA. Con el paso de los años, Turning Point se ha convertido en un gigante de la derecha, con una actividad frenética en la batalla ideológica, desde la creación de campañas de desprestigio contra candidatos demócratas hasta la movilización estudiantil conservadora, su gran logro.

Kirk ha agitado teorías conspiranoicas, ha promovido falsedades sobre multitud de asuntos –desde la derrota electoral de Trump en 2020 al asalto al Capitolio de enero de 2021–, ha abrazado el llamado nacionalismo cristiano y, sobre todo, se ha convertido en un referente ideológico de la juventud 'anti woke'. Lo ha hecho desde multitud de plataformas: desde su propio 'podcast', uno de los más populares en EE.UU. en los que a menudo agita las tensiones raciales e identitarias en la primera potencia mundial, a conferencias, libros y abundantes giras por campus universitarios, como el de Utah en el que ocurrió el intento de asesinato. Las cuentas en redes sociales vinculadas a Turning Point acumulan cerca de diez millones de seguidores en diversas plataformas

En 2016, su estatura política había crecido lo suficiente como para recibir una invitación por parte de Trump para dar un discurso en la Convención Republicana previa a las elecciones presidenciales de aquel año. En la elección de 2020, organizó una campaña para reclutar a un millón de voluntarios para la reelección de Trump, algo que no consiguió y que provocó fricciones con el multimillonario neoyorquino y su equipo.

La relación se recompuso y Turning Point se convirtió en una de las grandes maquinarias electorales para Trump. No ha habido mitin o acto político que no haya contado con la presencia de su organización, que en las últimas elecciones puso un empeño particular en estados clave como Arizona, Georgia y Wisconsin.

El estatus de Kirk en el 'trumpismo' se ha percibido en la cercanía con Trump y su familia. Por ejemplo, él fue uno de los integrantes del célebre vuelo a Groenlandia que lideró el hijo del actual presidente, Donald Jr., poco antes de la jura de su cargo en enero, en medio de las exigencias de que EE.UU. debe quedase la enorme isla en el Atlántico.