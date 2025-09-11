Suscribete a
ABC Premium

El FBI detiene a un sospechoso del asesinato de Charlie Kirk en un campus de Utah

El activista conservador y aliado clave de Trump murió tras recibir un disparo en el cuello durante una conferencia; inicialmente se arrestó a un hombre equivocado, pero la investigación confirmó que el atacante actuó solo

Asesinan a Charlie Kirk, aliado y referente juvenil del 'trumpismo', tras recibir un disparo en una conferencia en Utah

Llantos y conmoción en la Casa Blanca por el asesinato de Charlie Kirk

El FBI detiene a un sospechoso del asesinato de Charlie Kirk en un campus de Utah
David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El FBI detuvo este miércoles al supuesto autor del asesinato de Charlie Kirk, que efectuó un único disparo desde un edificio cercano y alcanzó al activista en el cuello mientras hablaba en Utah Valley University. Minutos antes, las autoridades habían arrestado a ... un hombre de unos 60 años, pero luego aclararon que no era el autor del ataque y fue liberado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app