El FBI detiene a un sospechoso del asesinato de Charlie Kirk en un campus de Utah

El FBI detuvo este miércoles al supuesto autor del asesinato de Charlie Kirk, que efectuó un único disparo desde un edificio cercano y alcanzó al activista en el cuello mientras hablaba en Utah Valley University. Minutos antes, las autoridades habían arrestado a ... un hombre de unos 60 años, pero luego aclararon que no era el autor del ataque y fue liberado.

El director del FBI, Kash Patel, anunció en redes que el sospechoso ya estaba bajo custodia. El comisionado de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, confirmó que la investigación sigue activa y centrada en esa «persona de interés». Además, el agente especial Robert Bowles indicó que el FBI ha desplegado todos sus recursos —tácticos, operativos, investigativos e inteligencia— para resolver el caso.

The subject for the horrific shooting today that took the life of Charlie Kirk is now in custody. Thank you to the local and state authorities in Utah for your partnership with @fbi.

We will provide updates when able. — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 10, 2025

Las autoridades de Utah precisaron que el atacante vestía ropa oscura y disparó desde el tejado de un edificio del campus, a cierta distancia del escenario donde hablaba Kirk. El gobernador Spencer Cox calificó el hecho como un «asesinato político» y lo definió como «un día trágico para nuestra nación».

Por su parte, el gobernador añadió que, según las actuales evidencias, no hay indicios de que haya más de un agresor y se cree que el atacante actuó solo.

El jefe de la Policía Universitaria, Jeff Long, reconoció fallos en la seguridad del evento: «Intentas cubrir todas las bases y, por desgracia, hoy no lo hicimos. Y por eso tenemos este trágico incidente». Confirmó que en el acto había seis agentes de seguridad del campus y que Kirk contaba además con un equipo privado que lo acompañaba en esta gira por universidades.

El asesinato ocurrió a las 12:10 hora local en Utah Valley University, en la ciudad de Orem, al sur de Salt Lake City. El acto era al aire libre, en un anfiteatro del campus, y Kirk estaba sentado bajo una carpa blanca con el rótulo «American Comeback». Era la primera de 15 paradas previstas de su gira en campus de todo el país.

La universidad informó inicialmente que al menos 1.000 personas se habían congregado para escuchar a Kirk. Después, el jefe de la policía universitaria elevó la cifra a unas 3.000 y precisó que seis agentes de la policía del campus estaban asignados a la seguridad del evento.

Momentos antes del ataque, a Kirk le preguntaron por las cifras de transexuales autores de tiroteos en EE.UU., y él respondió que «demasiados». Luego le preguntaron por las cifras generales de tiroteos, y él preguntó si se incluían los disparos de delincuentes en bandas criminales. Fue entonces cuando recibió el disparo.

Las autoridades creen que fue un ataque dirigido contra Kirk. Según Mason, el hecho ocurrió con «una gran multitud alrededor»; se hizo un solo disparo y hubo una sola víctima, lo que apunta a una operación planificada. Una portavoz de la universidad indicó que el tirador disparó desde el Losee Center, un edificio situado a unos 180 metros del lugar del evento.

Kirk fue trasladado en un vehículo privado a un hospital, donde fue declarado muerto, según explicó Mason al inicio de la rueda de prensa.