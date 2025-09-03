Emiratos Árabes Unidos advierte a Israel de que una anexión de Cisjordania sería una «línea roja» para los Acuerdos de Abraham

Emiratos Árabes Unidos ha advertido a Israel este miércoles que cualquier anexión de Cisjordania constituiría una línea roja para Abu Dabi, lo que socavaría gravemente el espíritu de los Acuerdos de Abraham, que normalizaron las relaciones entre ambos países, informa la agencia Reuters.

«Desde el principio, consideramos los Acuerdos [de Abraham] como una forma de garantizar nuestro continuo apoyo al pueblo palestino y su legítima aspiración de un Estado independiente», ha declarado a Reuters Lana Nusseibeh, ministra adjunta de Asuntos Políticos y enviada del ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos. «Esa fue nuestra postura en 2020 y sigue siéndolo hoy», sentencia Nusseibeh, cuyos comentarios marcan la crítica más enérgica de Abu Dabi a la conducta de Israel desde el inicio de la guerra de Gaza en 2023.

En agosto, el ministro de Finanzas israelí de extrema derecha, Bezalel Smotrich, anunció el inicio de las obras de un asentamiento largamente postergado que dividiría Cisjordania y la aislaría de Jerusalén Este, una medida que, según su oficina, «enterraría» la idea de un Estado palestino.

El Gobierno palestino, sus aliados y grupos activistas condenaron el proyecto, calificándolo de ilegal y afirmando que la fragmentación del territorio desbarataría cualquier plan de paz para la región. «Instamos al Gobierno israelí a suspender estos planes. No se puede permitir que extremistas, de cualquier tipo, dicten la trayectoria de la región. La paz requiere valentía, persistencia y la negativa a permitir que la violencia defina nuestras decisiones», declaró Nusseibeh.

Los Acuerdos de Abraham, firmados durante el primer mandato del presidente Donald Trump, permitieron que Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Marruecos normalizaran sus relaciones diplomáticas con Israel tras la mediación estadounidense. Trump esperaba poder persuadir a Arabia Saudita, un país regional de gran influencia que alberga algunos de los lugares más sagrados del islam, para que también normalizara sus relaciones con Israel y aliviara su aislamiento en la región. Pero la guerra de Israel en Gaza, que ha matado a decenas de miles de palestinos, ha destruido el enclave y ha provocado un desastre humanitario, desvió la atención de los esfuerzos de Trump.