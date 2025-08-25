El Príncipe de Dubái que apuesta por Málaga como destino vacacional favorito

Hamdan Bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, mejor conocido como 'Fazza' en redes sociales, es príncipe heredero de Dubái, influencer y propietario del que sería uno de los yates más caros del mundo. En su cuenta de la red social Instagram tiene 17 millones de seguidores y su contenido resume la excentricidad con la que vive su día a día. Desde los deportes extremos que le gusta practicar, hasta su faceta de padre compartiendo tiempo de calidad con sus hijos.

Su apodo significa 'el que ayuda' en su idioma nativo y se hace llamar así, sobre todo, en su faceta de poeta. Aunque es el segundo de los hijos de Mohammed bin Rashid Al Maktoum, actual Primer Ministro y Vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos y emir de Dubái, se convirtió en sucesor de su padre tras la muerte de su hermano mayor.

Desde joven, Fazza ha sido preparado para asumir un papel de liderazgo. Además de hacer carrera militar en la Real Academia de Sandhurst en el Reino Unido, ha complementado su formación con estudios en economía en la London School of Economics, lo que le ha llevado a adquirir los conocimientos necesarios para el momento en el que deba ocupar el puesto de su padre.

En 2017 fue nombrado presidente del Consejo Ejecutivo de Dubai y ha implementado políticas innovadoras que buscan consolidar a Dubai como un centro global de negocios, turismo y tecnología. Las aspiraciones gubernamentales de convertir a Dubái en una ciudad inteligente están en manos del joven príncipe y, aparentemente, su estrategia está perfectamente alineada con estos propósitos.

Vacaciones en Málaga, a bordo del YAS

El YAS (embarcación de la que Fazza es dueño), lleva poco más de una semana atracado en el Muelle Uno del puerto de Málaga. Un súper yate de lujo, resultado de la reforma de una fragata de la armada holandesa que, en 2013, la empresa Abu Dhabi Mar reemplazó la superestructura de acero original con una nueva, de fibra de carbono, lo que permitió la creación de una nave más grande y lujosa.

La presencia del 'mostruo' marino en el puerto, ha llamado la atención de turistas y locales, propiciando aglomeraciones de personas que no quieren dejar pasar la oportunidad de tomarse unas cuantas instantáneas posando junto al lujo en su máxima expresión. A Fazza cada día de permanencia en el lugar le puede costar entre 1.000 y 2.000 euros, cifra que varía de acuerdo a la longitud de eslora del barco y el tipo de amarre que contrata, además de los impuestos portuarios y los servicios que contrate. No debe suponer un gran gasto para el 'royal', ya que la riqueza familiar se estima en aproximadamente unos 18.000 millones de dólares (15.400 millones de euros).

Yate YAS abc

El buque tiene 141 metros de eslora y su interior está equipado para hasta 60 invitados, con una tripulación de 56. Esto significa que los huéspedes a bordo reciben el más alto nivel de servicio y atención, casi personalizada. Otras de las comodidades que se pueden mencionar son el helipuerto, varias piscinas y suites privadas, spa, gimnasio, y espacios de entretenimiento que hacen inolvidable la experiencia a bordo.

Málaga es un destino recurrente para el YAS, pues se le ha visto atracado en diferentes ocasiones. La primera fue en 2015, luego en 2022, 2023 y ahora en verano. Lo que ubica al sur de la península ibérica como destino favorito de la realeza de los Emiratos Árabes Unidos.

Más temas:

Influencers

Vacaciones

Verano

Málaga