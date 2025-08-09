Suscribete a
Colombia y Venezuela acuerdan una zona binacional para favorecer la narcoguerrilla

Los opositores de Petro y Maduro, cuestionan el acuerdo fronterizo como una amenaza a la democracia, seguridad y soberanía de ambos países, así como la superviviencia política de los mandatarios

Maduro se atornilla aún más al poder con farsas electorales y acuerdos con Estados Unidos

Según opositores y expertos, el acuerdo secreto entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro podría servir para consolidar el poder político de ambos y fortalecer la presencia de organizaciones criminales en la frontero de los dos países
Ludmila Vinogradoff

Corresponsal en Caracas

El acuerdo de crear una «zona binacional de paz en lo económico» entre Venezuela y Colombia que firmaron Gustavo Petro y Nicolás Maduro el mes pasado, ha generado fuertes críticas en los dos lados de la frontera que comparten en común estos países ... suramericanos.

