EE.UU. revela que le ha incautado a Maduro joyas, yates y hasta una mansión en la República Dominicana

El Gobierno de Estados Unidos se ha incautado de activos del dictador venezolano Nicolás Maduro por un valor superior a los 700 millones de dólares, unos 600 millones de euros al cambio actual, según reveló este miércoles la fiscal general Pamela Bondi.

Entre ... los bienes embargados en virtud de las sanciones contra Maduro figuran dos yates de lujo, varias mansiones —una de ellas en la República Dominicana y otras en Florida—, nueve automóviles de alta gama, joyas y dinero en efectivo.

«Son como la mafia», afirmó Bondi en una entrevista con la cadena Fox, en la que dio a conocer estas incautaciones. «Y su reino de terror continúa». La fiscal recordó que la semana pasada el Gobierno elevó a 50 millones de dólares la recompensa por la captura de Maduro, la mayor jamás ofrecida en la historia de Estados Unidos. A modo de comparación, la recompensa por Osama bin Laden era de 25 millones.

Maduro y varios jerarcas de su régimen están acusados en EE.UU. de liderar un esquema de narcotráfico conocido como el Cártel de los Soles, que, según las autoridades, introducía cocaína en territorio estadounidense desde Colombia a través de intermediarios.

En varias ocasiones, funcionarios estadounidenses han alertado sobre el desvío de bienes ilícitos de la dictadura venezolana hacia España. En 2020, la vicepresidenta Delcy Rodríguez llegó al aeropuerto de Barajas en una visita no aclarada, durante la cual se reunió con el entonces ministro José Luis Ábalos, actualmente investigado por corrupción.

Pese a las acusaciones, a principios de este año el exembajador Ric Grenell, enviado especial de Donald Trump, viajó a Caracas para reunirse con Maduro. En varias rondas de negociación logró la excarcelación de todos los estadounidenses presos en Venezuela, incluido Dahud Hanid Ortiz, ciudadano con doble nacionalidad condenado en España por un triple asesinato en Madrid y fugado posteriormente. Preguntado por su paradero, EE.UU. ha rechazado dar explicaciones a ABC.

Estas gestiones de Grenell provocaron tensiones con el senador Marco Rubio, firme crítico de la dictadura venezolana y promotor de diversas rondas de sanciones desde el Congreso.

En la actualidad, la petrolera estadounidense Chevron es la única autorizada a mantener operaciones en Venezuela gracias a una exención de las sanciones, destinada a cobrarse deudas del régimen.

Washington mantiene que Venezuela está bajo una dictadura ilegítima y que la oposición ganó de forma legítima las últimas elecciones presidenciales.