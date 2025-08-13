Suscribete a
EE.UU. revela que le ha incautado a Maduro joyas, yates y hasta una mansión en la República Dominicana
Aviso en España por el tiempo que hará en el puente de agosto

La fiscal general Pamela Bondi revela la mayor operación contra el patrimonio del dictador venezolano, que incluye yates, mansiones, coches de lujo y efectivo, en el marco de las sanciones vigentes

Maduro responde a EE.UU. tras el aumento de la recompensa: «No se atrevan»

Nicolás Maduro, junto al ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, durante un acto
David Alandete

Corresponsal en Washington

El Gobierno de Estados Unidos se ha incautado de activos del dictador venezolano Nicolás Maduro por un valor superior a los 700 millones de dólares, unos 600 millones de euros al cambio actual, según reveló este miércoles la fiscal general Pamela Bondi.

Entre ... los bienes embargados en virtud de las sanciones contra Maduro figuran dos yates de lujo, varias mansiones —una de ellas en la República Dominicana y otras en Florida—, nueve automóviles de alta gama, joyas y dinero en efectivo.

