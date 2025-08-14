Suscribete a
ABC Premium

Detienen en Chile a líder del Tren de Aragua implicado en asesinato del exteniente Ronald Ojeda

Henríquez abandonó el país días después del secuestro y tortura del opositor venezolano y había orden de captura internacional contra él

EE.UU. despliega fuerzas en el Caribe y aumenta la presión contra Maduro

El exteniente venezolano Ronald Ojeda
El exteniente venezolano Ronald Ojeda
María J. Errázuriz

María J. Errázuriz

Corresponsal en Santiago de Chile

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Uno de los líderes del Tren de Aragua implicado en el secuestro y asesinato del exteniente Ronald Ojeda, ocurrido en febrero de 2024, Alfredo José Henríquez alias el 'gordo Alex', fue capturado la noche del miércoles por la Policía de Investigaciones (PDI).

La ... información fue entregada por el fiscal regional y coordinador el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Héctor Barros, quien confirmó que con esta detención ya son 12 los sujetos apresados por el homicidio del exmilitar venezolano, disidente del Gobierno de Nicolás Maduro.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app