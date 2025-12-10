Dos años de Milei en la Casa Rosada: de la esperanza de cambio al rescate de Trump

Este miércoles, el Gobierno argentino celebra su segundo aniversario en el poder. Cuando dos años atrás acontecía la llegada a la presidencia de Javier Milei, gran parte de los argentinos no salían de su asombro. Aquel tertuliano televisivo, sin experiencia alguna en la arena ... de la política, había logrado catapultarse a la Casa Rosada tras derrotar en la segunda vuelta –con el 55% de los votos– al entonces ministro de Economía, Sergio Massa, en unas elecciones más que reñidas.

Aquel 10 de diciembre de 2023 cambiaría rotundamente el rumbo del país, sumido en una profunda crisis económica y manifiestamente descreído de la capacidad de resolución de los liderazgos tradicionales. A mitad de su mandato, que acaba en 2027, los argentinos señalan aciertos y errores, aunque concuerdan en un punto: lo que queda no será nada fácil.

En un segundo aspecto coinciden los argentinos, pese a sus variopintos gustos políticos: Argentina no podía seguir como estaba. El flagelo de la inflación –superior al 200% anual–, la falta de previsibilidad y los escándalos de corrupción son algunos de los factores que impulsaron la victoria de un autopercibido 'outsider' en materia de política.

«Milei llegó en un momento bastante difícil de Argentina», cuenta a ABC el economista Christian Buteler. Y añade que, una vez en la Casa Rosada, el actual presidente hizo «cambios abruptos: una gran devaluación, congeló el tipo de cambio… y logró una importante reducción del gasto».

Entre sus principales éxitos, el experto señala que consiguió «que la gente entienda que un país como Argentina no puede ser deficitario crónico. Necesita cuentas equilibradas». Según explica, esto le permitió al Gobierno una contundente mejora en la economía al inicio de su gestión, además de una caída del ritmo inflacionario, que en dos años pasó de un 12% a un 2% mensual.

En la misma línea, Rafael Salazar, experto en marketing, destaca como «algo muy positivo» de Milei que «hace lo que dice» y cita como ejemplo la caída de la inflación y la estabilidad del dólar. «Notamos una cierta estabilidad y tenemos más paz y alivio», resume. Un tercer aspecto que celebra es que «hay cada vez más empresas que quieren invertir en Argentina».

Tanto la reducción de la inflación como los ajustes en el Estado, que hicieron famoso a Milei en el mundo con su mítica motosierra, fueron promesas de campaña cumplidas. Pero otras quedan aún pendientes, como la dolarización del país y el cierre del Banco Central, anunciado antes de llegar a la Casa Rosada.

El fantasma de la corrupción

Pese al éxito inicial, el equilibrio económico logrado con el esfuerzo de los argentinos comenzó a tambalearse desde comienzos de este año. Y eso tuvo un impacto directo en las urnas en el mes de septiembre, cuando el oficialismo sufrió una contundente derrota en manos del peronismo en las legislativas bonaerenses –el kirchnerismo se impuso con un 45%, mientras que el oficialismo no alcanzó un 25%–.

A su vez, la inestabilidad financiera y sucesivos escándalos vinculados a funcionarios de la Casa Rosada –como el Caso Libra y el caso Andis– sacudieron al Gobierno este año. Una tercera polémica se disparó cuando salieron a la luz los presuntos vínculos del principal candidato de Milei, José Luis Espert, con el narcotráfico.

Pero los analistas añaden, además, un error discursivo. «La elección de la provincia de Buenos Aires era una elección de los intendentes (alcaldes). Milei, erradamente, hablaba de 'kirchnerismo nunca más' y no había propuesta», explica a ABC el analista político Aníbal Urios sobre el traspié electoral de septiembre.

Sin embargo, un mes más tarde y contra todos los pronósticos, el jefe de Estado logró una remontada –con más del 40% de los votos– en las legislativas de octubre a nivel nacional, aún en el peor momento de su gestión.

«Milei visitó más Estados Unidos que provincias argentinas» Christian Buteler Economista

Consultado acerca del escaso impacto electoral de las acusaciones de corrupción en la Casa Rosada y escándalo del caso Libra, por el que inversores argentinos y foráneos perdieron enormes sumas de dinero tras la recomendación del presidente, Urios opina que «todo lo que se genera alrededor, mientras no salga lesionado él, la gente piensa 'es el entorno, no es Milei', aunque sea la hermana –la secretaria presidencial, Karina Milei, envuelta en el escándalo de corrupción Andis–. La gente necesita creer y se aferra a eso».

Las dos caras del rescate de Trump

La mayor parte de los entrevistados coinciden en dividir la gestión presidencial de Milei en dos grandes etapas: una primera fase, más esperanzadora y con aires de cambio. Y una segunda, en la que comenzaron a evidenciarse algunas grietas en el modelo. La Casa Rosada se vio obligada a salir a buscar rápidamente la ayuda de su aliado político del norte, a fin de que la crisis económica no impacte de lleno en las elecciones de octubre. En ese sentido, el vínculo de Milei y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, resultó crucial y le permitió a Argentina acceder a un swap –intercambio de monedas– que puede ascender a una cantidad máxima de 20.000 millones de dólares.

«Milei visitó más Estados Unidos que provincias argentinas», detalla Buteler y añade que «esa relación –con Trump– que se fue gestando dio sus frutos en los últimos meses, cuando Argentina tuvo su segunda crisis y necesitó del rescate de Estados Unidos». No obstante, para el economista, la asistencia económica tiene una doble cara: «Por un lado, eso es positivo, le permitió llegar a las elecciones con cierto margen de estabilidad e incluso ganar. Ahora bien, también eso está marcando algo importante: Argentina afrontó dos crisis en los últimos ocho meses. Eso quiere decir que algo del modelo no está funcionando».

Sobre el presidente Milei «Se la pasa diciendo que vino a sacar a la casta y eso no es real. La peor casta de la política de nuestro país de hace 40 años está dentro del Gobierno» Nazarena Borget Emprendedora

Con respecto al vínculo con Trump, las opiniones en el país suramericano están –una vez más– divididas. Por un lado, cuando la Casa Blanca confirmó el salvavidas financiero a pocos días de las elecciones, hubo un clima de algarabía en la militancia oficialista. Sin embargo, un sector importante de la población no ve con buenos ojos el que Milei haya tenido que pedir auxilio a otro país para triunfar en las urnas.

En diálogo con ABC, Nazarena Borget, una emprendedora argentina, denuncia una «pérdida de soberanía total a partir de las intromisiones de Estados Unidos y del presidente Trump». La joven acusa al Gobierno de «retrocesos» y de incrementar el «desempleo, público y privado». «Se han caído muchos puestos de trabajo», sostiene en referencia a la pérdida de 138.000 asalariados formales. Además, cuestiona que «se la pasa diciendo que vino a sacar a la casta y eso no es real. La peor casta de la política de nuestro país de hace 40 años está dentro del Gobierno».

Con el foco en 2027

Tras la renovación del voto de confianza en octubre de gran parte de los argentinos, el Gobierno tiene como próximo objetivo lograr la reelección presidencial en 2027. Así lo ha dejado claro la hermana del jefe de Estado, quien dos semanas atrás llamó a votar por Milei en dos años.

Trump recibió a su homólogo argentino en la Casa Blanca REUTERS

Pero lo que viene no estará exento de desafíos: el creciente desempleo podría elevar el descontento social y la dolarización prometida en la campaña presidencial parece un objetivo cada día más lejano. En ese sentido, Buteler analiza que la dolarización funcionó como un «caballito de batalla» en la campaña presidencial, pero finalmente «el ministro de Economía no llevo adelante ningún plan similar a una dolarización. Al contrario: hizo del peso una moneda fuerte».

En la misma línea, el economista menciona los retos que la Casa Rosada tiene por delante. Menciona, principalmente, el desempleo y la dependencia de otro país. «Es difícil sostener el modelo (del Gobierno) como está porque tiene algunas inconsistencias, entre ellas la pérdida de puestos de trabajo», asegura y concluye: «El apoyo de Estados Unidos es importante, pero los problemas son internos».