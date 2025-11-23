Suscribete a
Milei nombra a un militar como ministro de Defensa por primera vez desde el fin de la dictadura

También dejará su cargo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien será reemplazada por Alejandra Monteoliva

El presidente argentino, Javier Milei
Guadalupe Piñeiro Michel

Guadalupe Piñeiro Michel

Corresponsal en Buenos Aires

Este sábado en Argentina el Gobierno del presidente Javier Milei ha anunciado nuevos movimientos en el Gabinete que se renovará el próximo 10 de diciembre, una vez que se cumplan los dos años de su llegada a la Casa Rosada. La gran ... sorpresa ha sido la decisión de nombrar a un militar a cargo del Ministerio de Defensa, algo que ocurre por primera vez desde el regreso de la democracia. Se trata del teniente general Carlos Presti, quien asume en lugar del exministro Luis Petri. El próximo mes también dejará su cargo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien será reemplazada por Alejandra Monteoliva.

