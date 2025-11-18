Suscribete a
La comisión que investiga el caso LIBRA habla de «estafa» y apunta contra Milei

La investigación concluye que 498 usuarios perdieron más de 100.000 dólares cada uno

«El presidente argentino promocionó esta criptomoneda digital como herramienta de inversión», asegura el texto, que concluye que el jefe de Estado habría incurrido en el delito de «mal desempeño en el ejercicio de sus funciones»

El Congreso exige explicaciones al Gobierno de Milei por el caso LIBRA: «Vengan a dar la cara»

Imagen de archivo efe
Guadalupe Piñeiro Michel

Corresponsal en Buenos Aires

Este martes, tras largos meses de trabajo, se ha dado a conocer el informe final de la comisión que investiga el caso LIBRA. El documento se refiere a la polémica de la criptomoneda como una «estafa» y habla de una responsabilidad directa del presidente ... argentino, Javier Milei. «Promocionó esta criptomoneda digital como herramienta de inversión», asegura el texto, que concluye que el jefe de Estado habría incurrido en el delito de «mal desempeño en el ejercicio de sus funciones».

