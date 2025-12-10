Candidatos presidenciales chilenos rechazan amnistía ofrecida a Nicolás Maduro

En el último debate presidencial, antes de la segunda vuelta que tendrá lugar el domingo 14 de diciembre, los candidatos presidenciales chilenos coincidieron en el hecho de que Nicolás Maduro, debe abandonar el poder y enfrentar la justicia.

Tanto el republicano José Antonio Kast ... y la oficialista Jeannette Jara concordaron que Maduro debe hacerse responsables de los crímenes cometidos durante su mandato e ir a la cárcel. «Para la amnistía es una injusticia», dijo Jara, mientras que Kast señaló que no le importaba si Maduro se iba a Cuba o Nicaragua, pero a prisión.

A cinco días de la segunda vuelta, los últimos sondeos conocidos el lunes confirman que Kast se impondría por un 57% sobre un 43% de Jara. Este jueves ambos candidatos realizarán los cierres de campaña en regiones.

En un duro enfrentamiento televisado, los postulantes a La Moneda abordaron la situación de Venezuela ante la próxima entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. Ambos sostuvieron que el gobernante venezolano era un dictador que realizó fraude en el último proceso electoral y mientras Jara se mostró partidaria de que Maduro deje el poder gracias a medidas que promuevan la transición, Kast aseguró que a partir del 11 de marzo habrá un cambio de actitud en la conducción de la política internacional y pondrá «presión» para que Maduro caiga, requiriendo la acción de todos los organismos internacionales «manipulados por la izquierda».

Corredor humanitario

El candidato presidencial opositor, José Antonio Kast, reclamó nuevamente al presidente Gabriel Boric la creación de un «corredor humanitario» para facilitar la salida de los inmigrantes irregulares que quieren irse de Chile.

Durante el debate se abordó nuevamente la situación de los inmigrantes ilegales que se encuentran en el país, ocasión en la que la abanderada oficialista Jeannette Jara criticó la tardanza con la que el Gobierno ha enfrentado el problema que se ha presentado en la frontera norte del país, donde Perú ha dificultado la entrada de extranjeros indocumentados.

Kast reiteró que en su administración no se va a empadronar ni regularizar a ningún inmigrante irregular y por ello los invita a salir voluntariamente del país ahora. «Les quedan 92 días» dijo, haciendo referencia al día del cambio de mando, el 11 de marzo de 2026. Ante la solicitud de precisión a sus acciones, Kast señaló que, si los ilegales no salen voluntariamente, cada vez que soliciten un beneficio del Estado se les negará e invitará a irse o verán las medidas para su expulsión con la confiscación de sus bienes.

Jeannette Jara lo enfrentó indicando que sus medidas no son realistas e insistió que se debe empadronar a los irregulares para poder saber quiénes son los que están en Chile, incluyendo aquellos que ya tienen hijos de nacionalidad chilena ya que la Corte Suprema ha fallado reiteradamente en contra de órdenes de expulsión de padres con hijos chilenos. Jara también retruco a Kast que no tendrá ningún efecto crear un corredor humanitario si los demás países no abren sus fronteras para recibir a quienes salgan de territorio chileno.