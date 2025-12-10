Suscribete a
ABC Premium

Candidatos presidenciales chilenos rechazan amnistía ofrecida a Nicolás Maduro

Últimas encuestas confirman favoritismo de José Antonio Kast en la segunda vuelta del domingo 14 de diciembre

El derechista Kast ganaría holgadamente la segunda vuelta de las presidenciales en Chile, según las encuestas

Los candidatos a la Presidencia de Chile Jeannette Jara , por el partido Unidad por Chile, y José Antonio Kast, por el Partido Republicano y Social Cristiano, durante el debate
Los candidatos a la Presidencia de Chile Jeannette Jara , por el partido Unidad por Chile, y José Antonio Kast, por el Partido Republicano y Social Cristiano, durante el debate EFE
María J. Errázuriz

María J. Errázuriz

Corresponsal en Santiago de Chile

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En el último debate presidencial, antes de la segunda vuelta que tendrá lugar el domingo 14 de diciembre, los candidatos presidenciales chilenos coincidieron en el hecho de que Nicolás Maduro, debe abandonar el poder y enfrentar la justicia.

Tanto el republicano José Antonio Kast ... y la oficialista Jeannette Jara concordaron que Maduro debe hacerse responsables de los crímenes cometidos durante su mandato e ir a la cárcel. «Para la amnistía es una injusticia», dijo Jara, mientras que Kast señaló que no le importaba si Maduro se iba a Cuba o Nicaragua, pero a prisión.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app