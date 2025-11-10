Suscribete a
La candidata oficialista a la Presidencia de Chile se abre a suspender su militancia comunista si gana

Jeannette Jara, que se según las encuestas ganaría la primera vuelta, se ha abierto a dicha posibilidad para ampliar su votos en segunda vuelta, que según los sondeos ganaría el derechista Kast

La candidata oficialista Jeannette Jara, durante un acto de campaña
La candidata oficialista Jeannette Jara, durante un acto de campaña
María J. Errázuriz

María J. Errázuriz

Corresponsal en Santiago de Chile

Aunque durante meses se negó a abordar el tema, a días de la elección presidencial este domingo 16, la candidata oficialista Jeannette Jara ha señalado que, de ser electa presidenta, «es bien probable» que deje su militancia en el Partido Comunista (PC).

El cambio ... de postura ha sido leído en la oposición como una estrategia para poder ampliar su base de apoyo de cara a una segunda vuelta, en la cual, según todas las encuestas sería derrotada por cualquier candidato de la oposición.

