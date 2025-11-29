Un tensa situación se vive en el norte de Chile, en el límite con Perú, después de que cientos de migrantes irregulares busquen cruzar la frontera con destino al norte. Según ellos y las autoridades, intentan salir de territorio chileno ante la amenaza de ser ... expulsados en breve.

En un sorpresivo movimiento no previsto, desde el miércoles decenas de familias han caminado hacia el paso fronterizo Chacalluta buscando salir de Chile, pero las autoridades peruanas han impedido su paso y se han producido algunas protestas.

El presidente peruano José Jerí resolvió en horas de la mañana de este viernes declarar estado de emergencia y militarizar la zona, razón por la cual la tensión se elevó. En la tarde ambas Cancillerías anunciaron la creación de una comisión binacional para estudiar el problema suscitado.

Durante la campaña presidencial chilena, los candidatos opositores anunciaron que se «cerrará» la frontera para impedir el ingreso de ilegales y a quienes permanezcan irregulares en el país serán expulsados.

El postulante republicano José Antonio Kast, quien disputa la presidencia en segunda vuelta con la oficialista Jeannette Jara, ante los hechos que se suceden en el norte, reafirmó su posición. «Quedan 103 días para que salgan voluntariamente de Chile», les dijo.

El canciller peruano, Hugo de Zela, anunció que el comité binacional de cooperación migratoria se instalará en los próximos días. «Entendemos claramente cuál es la situación que está teniendo nuestro vecino, la comprendemos, la hemos analizado y, por consiguiente, hemos tomado contacto hace unas pocas horas con las autoridades del gobierno chileno», dijo.

La ola de migrantes irregulares que ha entrado durante los últimos cuatro años a Chile lo ha hecho, principalmente, por la frontera con Perú y Bolivia, sin que las autoridades de dichos países lo controlarán. De hecho, Chile debió gestionar con el Gobierno boliviano hace meses medidas para redirigir el flujo por el paso de Colchane.

Estado de emergencia

Jerí explicó que la declaración de estado de emergencia se debe «ante el riesgo de ingreso de inmigrantes sin autorización y que podría amenazar la seguridad ciudadana «.

Kast, quien según las encuestas se impondrá el proximo 14 de diciembre sobre Jeannette Jara, ha invitado a los irregulares a salir voluntariamente, teniendo posibilidad de reingresar en forma legal y ha planteado que ellos mismos ayuden a costear sus pasajes aéreos, cosa que el oficialísimo ha catalogado de iluso. Aún así Kast mantiene su amenaza indicando que los expulsados no podrán regresar. En todo caso el candidato de la derecha radical ha aclarado que quienes estén cumpliendo condena en las cárceles, primero deberán pagar por sus crímenes y después serán deportados.

Durante la semana, el líder republicano visitó una feria en la capital donde varios inmigrantes se le acercaron a preguntar qué hacían y éste les explicó que quienes habían entrado por la ventana trasera debían salir y volver a entrar por la puerta. «Tenemos que ordenar la casa», remarcó.

Tanto Kast como Jara emplazaron a La Moneda a adoptar medidas urgentes para dar una solución al problema. «Hay que actuar con decisión y rapidez, con soluciones concretas», dijo la candidata militante del Partido Comunista.