Suscribete a
ABC Premium

La amenaza de Kast de expulsar a los inmigrantes irregulares de Chile provoca tensión en la frontera con Perú

«Quedan 103 días para que salgan voluntariamente de Chile», ha dicho el candidato derechista, favorito para ganar la segunda vuelta de las elecciones el próximo 14 de diciembre

El derechista Kast, favorito en la segunda vuelta electoral en Chile

Migrantes permanecen cerca del paso fronterizo de Cachalluta con Perú, a unos 25 km al norte de Arica, Chile
Migrantes permanecen cerca del paso fronterizo de Cachalluta con Perú, a unos 25 km al norte de Arica, Chile afp
María J. Errázuriz

María J. Errázuriz

Corresponsal en Santiago de Chile

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un tensa situación se vive en el norte de Chile, en el límite con Perú, después de que cientos de migrantes irregulares busquen cruzar la frontera con destino al norte. Según ellos y las autoridades, intentan salir de territorio chileno ante la amenaza de ser ... expulsados en breve.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app