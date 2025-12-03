Con todos los pronósticos en contra, la candidata oficialista Jeannette Jara ha resuelto endurecer el tono en lo que resta de campaña para la segunda vuelta, emplazando en reiteradas oportunidades al republicano José Antonio Kast a dar repuesta a temas que evita precisar.

Esta estrategia, que se visualiza también en la franja televisiva, quedó de manifiesto este miércoles en el primer debate presidencial organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), donde Jara interpeló en varias ocasiones al abanderado de la derecha radical a dar explicaciones y fijar posturas en tema como indultos a autores de crímenes de lesa humanidad, reducción del gasto fiscal o levantamiento del secreto bancario en la lucha contra el crimen organizado.

Pese a todos sus esfuerzos la militante del Partido Comunista (PC) tiene pocas oportunidades de imponerse en los comicios del próximo domingo 14 de diciembre. Las encuestas conocidas hasta el momento señalan que Kast se impondría por un 58% contra un 42% de Jara y según los cálculos de expertos electorales como Pepe Auth, esa cifra sería la más cercana a la realidad.

Durante estas dos semanas de campaña, Jara ha concentrado sus esfuerzos en capturar al electorado que votó por el populista Franco Parisi, quien consiguió en las elecciones del 17 de noviembre casi un 20% de los votos, es decir, unos dos millones de electores. Para ello, recogió y sumó a su programa la propuesta de éste de devolver el IVA a las personas en la compra de sus remedios.

Parisi, quien en estas semanas intentó tomar la agenda señalando que no puede endosar sus votos a nadie, organizó una votación digital entre sus adherentes miembros del Partido de la Gente, ocasión en la que los militantes resolvieron por mayoría (78%) votar nulo en la segunda vuelta, mientras que sólo un 20% lo hará por Kast y un 2% lo hará por Jara. No obstante, la colectividad no quiso develar que participación tuvo la consulta considerando que son solo 38.000 militantes.

El lunes Kast recibió el apoyo de exmilitantes de la Concertación que conformaron el Partido Demócratas, hoy en disolución por su fracaso en las urnas. Entre ellos estaba la senadora Ximena Rincón, el exministro Carlos Maldonado y el exdiputado Jorge Tarud.

Duro enfrentamiento

Durante esta jornada, Kast y Jara se enfrentaron en el debate de la Archi subiendo el tono de los emplazamientos e interrumpiéndose en múltiples ocasiones, dejando entrever un total antagonismo. Ambos se verán las caras por última vez el próximo martes 9 en el debate organizado por la Asociación Naciconal de Televisión (Anatel).

Jara no perdió oportunidad para señalar las debilidades de quienes conforman el equipo de campaña de Kast, entre ellos, el economista Jorge Quiroz, quien defendió a la farmacias y productores de pollo en casos de colusión ventilados en la justicia, o al economista Bernardo Fontaine, quien encabezó una campaña de la Asociación de AFP en contra de la reforma previsional. «El estándar ético es muy bajo», sostuvo Jara sobre Quiroz, quien es mencionado como un posible ministro de Hacienda de Kast.

«O se gobierna con quienes idearon las colusiones o se gobierna para la gente. Lo digo con claridad: la corrupción organizada por el actual asesor económico de mi rival perjudicó a miles de chilenos y chilenas», insistió Jara.

Durante estas semanas Kast ha tenido que defenderse de múltiples emplazamientos de la candidata oficialista que ha apuntado a su procedencia de un sector acomodado o que durante 16 años como diputado no promovió «ninguna ley relevante». El abanderado de la derecha radical ha debido usar su franja para explicitar que él «no es cuico» (término que hace alusión en Chile a la clase alta).