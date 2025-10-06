Suscribete a
Alexis Tsipras renuncia a su escaño y deja abierta la posibilidad de formar un nuevo partido

La decisión del ex primer ministro de Grecia y figura clave de la izquierda helena en la última década marca el fin de una etapa política de 16 años

El ex primer ministro griego, Alexis Tsipras
El ex primer ministro griego, Alexis Tsipras
Marta Cañete

Marta Cañete

Corresponsal en Atenas

El exprimer ministro griego, Alexis Tsipras, anunció este lunes su renuncia al escaño que ocupaba en el Parlamento por la Coalición de Izquierda Radical (Syriza-AP), formación que lideró desde 2009 hasta 2023. En un mensaje afirmó que continuará su compromiso político «fuera ... del Parlamento» y que no renuncia a la «acción política», abriendo así la puerta a un posible nuevo proyecto político: «Después de 16 años como diputado, líder del partido, jefe de la oposición y primer ministro, he tomado la decisión de renunciar al escaño parlamentario».

