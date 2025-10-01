Suscribete a
Las noticias de ABC: Los retoques de Montero en las cuentas de 2023 sin aval parlamentario

Panos Routsi

El padre que desafía a la Justicia griega tras perder a su hijo en tragedia de Tempe: «Llegaré hasta el final»

El choque entre un tren de pasajeros y un convoy de mercancías en febrero de 2023 sacó a la luz fallos estructurales, corrupción y una gestión institucional cuestionada. La investigación oficial apunta a un error humano, pero los familiares exigen conocer toda la verdad

Nuevos cargos por mortífero choque de trenes en Grecia

Panos Routsi, en su campamento en la plaza de Sintagma, en el centro de Atenas
Marta Cañete

Corresponsal en Atenas

La tumba del Soldado Desconocido, en la plaza de Sintagma, en el centro de Atenas, es el escenario de una de las mayores protestas de la historia reciente de Grecia. En este simbólico lugar, frente al Parlamento griego, entre farolillos, pancartas, flores, fotografías y los ... 57 nombres de las víctimas mortales de la tragedia ferroviaria de Tempe, una tienda de campaña que se ha convertido en el epicentro de resistencia social del país.

