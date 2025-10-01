Suscribete a
ABC Premium
Vídeo en directo
El Ejército de Israel intercepta la flotilla cerca de Gaza

Von der Leyen aboga por un sistema antidrones que proteja a toda Europa, «el sur incluido»

Los países quieren tener capacidad de decisión en el uso de los medios de defensa comunes

Sánchez coincide con Meloni y Mitsotakis para pedir que no se deje desguarnecido en sur de la UE

Alemania, en alerta por la ola de drones: «No estamos en guerra, pero tampoco en paz»

La primera ministra danesa, flanqueada por Macron y Sánchez
La primera ministra danesa, flanqueada por Macron y Sánchez EFE
Enrique Serbeto

Enrique Serbeto

Corresponsal en Bruselas

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La primera ministra danesa, la socialista Mette Fredriksen, que había preparado esta cumbre bajo la presión de los graves incidentes con drones de procedencia no tan desconocida, abrió la reunión informal del Consejo Europeo que se celebró este miércoles en Copenhague diciendo que « ... Europa se encuentra en la situación más difícil y peligrosa desde la Segunda Guerra Mundial» debido a la actitud agresiva de Rusia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app