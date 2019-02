Trump mantiene «todas las opciones» sobre el envío de tropas a Venezuela El encuentro con Duque no aclara si sobre ayuda humanitaria

«Ya veremos». Esa fue la críptica respuesta que dio este miércoles Donald Trump a la posibilidad de que EE.UU. mande un contingente militar a Colombia para intervenir en la crisis política y humanitaria en Colombia. El presidente de EE.UU. reiteró que «todas las opciones» siguen abiertas para atajar la situación en Venezuela durante una reunión que se presumía clave para el país sudamericano: la visita a la Casa Blanca del presidente de Colombia, Iván Duque. Las especulaciones de que Trump aprovecharía la presencia de un actor decisivo en la región para anunciar un envío de tropas no se cumplieron, al cierre de esta edición.

Duque, presidente de Colombia desde agosto del año pasado, ha dado un apoyo férreo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y ha mostrado sintonía con la posición de EE.UU. sobre la crisis en su país vecino. «Hablamos en profundidad sobre la crisis en Venezuela», dijo Duque sobre su encuentro con Trump, con quien coincidió en la «urgente necesidad de permitir el acceso de ayuda humanitaria».

La ayuda enviada por países como EE.UU., Canadá y la propia Colombia ha sido bloqueada por el régimen de Nicolás Maduro en la frontera. Esta misma semana, Guaidó se comprometió a que la ayuda pase la frontera «sí o sí» como muy tarde el 23 de febrero.

«Colombia ha ofrecido y seguirá ofreciendo su territorio para la llegada de ayuda humanitaria y hacemos una llamada clara de que impedir el acceso de ayuda humanitaria es un crimen de lesa humanidad por parte del dictador Nicolás Maduro», dijo ayer Duque, que hoy participará en una conferencia convocada por Guaidó en Washington para tratar la crisis humanitaria en Venezuela.

Antes del encuentro con Trump, Duque se reunió con un grupo de legisladores demócratas y republicanos y con el embajador nombrado por Guaidó para Washington, Carlos Vecchio. Colombia seguirá trabajando «para que el cerco diplomático sea cada día más efectivo» frente al régimen de Maduro, dijo Duque tras ese último encuentro.

Planes alternativos

Los rumores sobre el envío de tropas a la frontera de Colombia con Venezuela se dispararon a finales del mes pasado cuando el asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, apareció en una reunión en la Casa Blanca con un cuaderno de notas donde se podía leer la frase «5.000 soldados a Colombia».

Trump reiteró ayer desde el Despacho Oval que «nunca» habla sobre planes militares, aunque reconoció su preocupación por la situación en Venezuela: «No me gusta lo que está pasando, no estoy contento», dijo sobre la crisis en el país. «La gente está siendo tratada muy mal», agregó.

El presidente de EE.UU. hizo además sus primeras declaraciones públicas sobre Guaidó, aunque sin mencionar su hombre: «Tengo un gran respeto por el hombre que la mayoría de la gente, mucha gente, cree que es el presidente de Venezuela. Es muy valiente». Al preguntársele si tiene un plan alternativo ante la posibilidad de que la transición democrática no se produzca en Venezuela y Maduro siga en el poder de forma indefinida, Trump aseguró que tiene «un plan B, y un C, y un D». Ante la posibilidad concreta de una amnistía para facilitar la salida de Maduro, el presidente de EE.UU. respondió que «es algo que no hemos considerado».

Trump no fue claro sobre un envío de tropas, mientras que la oposición demócrata en el Congreso sí lo fue sobre lo contrario. «La intervención militar de EE.UU. no es una opción», aseguró Elliot Engel, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata. «Es el Congreso el que decide dónde, cuándo y cómo se usa el ejército de EE.UU. en el mundo y el Congreso no apoyará una intervención militar en Venezuela».