¿Qué aerolíneas y países han suspendido los vuelos del Boeing 737 MAX 8 tras el accidente?

Tras el accidente del pasado domingo en Etiopía, en el que fallecieron los 157 ocupantes del vuelo 302, dos de ellos españoles, hasta 27 aerolíneas han decidido suspender de forma temporal el uso del Boeing 737 MAX 8, un avión que en los últimos cinco meses ha sufrido dos siniestros aéreos.

Mientras prosiguen las investigaciones, y como medida de precaución, varias aerolíneas han comunicado la inmovilización de su flota de MAX 8, un modelo novedoso que Boeing calificaba como «eficiente y fiable» y que abría «nuevas oportunidades para aerolíneas 'low cost'».

Ninguna compañía aérea española cuenta con el Boeing 737 MAX entre su flota; no obstante, Aerolíneas Argentinas, Aeroméxico, China Southern Airlines, Air China, Shanghai Airlines, GOL Airlines o Norwegian, entre otras, han suspendido temporalmente los vuelos con el Boeing 737 MAX 8. En el caso de Norwegian, «siguiendo las recomendaciones de las autoridades europeas de aviación».

A esta lista hay que añadir aerolíneas más pequeñas como Shenzhen Airlines, Lucky Air, Cayman Airways, Fuzhou Airlines, Kunming Airlines, Eastar Jet, 9 Air, Royal Air Maroc y Mongolian Airlines.

En consonancia con estas medidas, hasta trece países han anunciado el cese temporal de los trayectos de este modelo de avión en su espacio aéreo: Reino Unido, Francia, Irlanda, Alemania, China, Australia, Malasia, Holanda, Singapur, Omán, Corea del Sur, Mongolia e Indonesia.

