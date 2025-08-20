Suscríbete a
ABC Cultural

Centuriones: el arma secreta que cohesionaba y hacía letales a las legiones romanas

Según el historiador Yeyo Balbás, este cuerpo mantenía vivas las tradiciones militares de la Ciudad Eterna

Legionarios romanos: ¿cuánto cobraban los soldados más letales de la antigüedad?

Representación artística de un centurión romano
Representación artística de un centurión romano ABC
Manuel P. Villatoro

Manuel P. Villatoro

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Polibio dejó por escrito el carácter que debían mostrar los soldados más determinantes de las legiones romanas; esos que Julio César definía como la columna vertebral de sus ejércitos. «Es deseable que, más que osados y temerarios, los centuriones sean buenos conocedores del arte ... de mandar y que tengan presencia de ánimo». El cronista del siglo II a.C. especificó también que debían «ser firmes no solo para atacar con sus tropas aún intactas, o bien al principio del combate, sino también para resistir» cuando se vieran superados por el enemigo y cuando estuvieran «en inferioridad de condiciones o en un aprieto». Su máxima última, según el autor, era dejarse la vida en el campo de batalla… Si llegaba el momento, vaya.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app