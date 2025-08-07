Suscríbete a
ABC Cultural

Legionarios romanos: ¿cuánto cobraban los soldados más letales de la antigüedad?

La cantidad aumentó a lo largo de los siglos, acorde a la inflación y a los intentos de los emperadores de ganarse a los combatientes

'Recuperatio imperii': la loca estrategia para devolver su grandeza al derrotado Imperio romano

Escena de la serie 'Roma' en la que aparecen varios legionarios romanos
Escena de la serie 'Roma' en la que aparecen varios legionarios romanos ABC
Manuel P. Villatoro

Manuel P. Villatoro

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Fue una jornada muy especial, ¡la de la paga! Tanto, como para que un cronista clásico de la talla de Flavio Josefo dejara constancia de ella en sus textos. Corría el 70 d. C. y, en mitad del asedio de Jerusalén, el emperador montó ... una ceremonia con pompa y tambores para entregar la soldada a sus legionarios. «Ordenó a sus oficiales que formasen las tropas y repartiesen el dinero a cada hombre a la vista del enemigo. Las tropas, como era costumbre, sacaron sus armas de donde estaban guardadas y avanzaron vestidas con cota de malla. Nada era más gratificador para los romanos que esta imagen», escribió. Y eso que, aunque cueste creerlo, no cobraban demasiado...

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app