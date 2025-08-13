El infalible y sencillo truco de un experto para que jamás olvides a tu hijo dentro del coche

Con la llegada de la primavera suben las temperaturas y cambian las rutinas y hábitos de los niños y las familias, especialmente cuando se viaja en coche con los pequeños de la casa. Por este motivo, desde la Alianza Española para la Seguridad Vial Infantil (AESVi), alertan de los riesgos del calor excesivo en el interior del vehículo y las claves para evitarlos.

Según indica indica Ibon Maza, miembro de esta alianza, diversos estudios internacionales demuestran que, en los meses de calor, la temperatura en el interior del coche puede subir entre 10 y 15 grados en menos de 15 minutos, o lo que es lo mismo: un coche expuesto al sol con una temperatura exterior de 36 grados, puede alcanzar los 67 grados en su interior en tan solo 15 minutos.

Cuando llegan los meses de calor, las familias deben tener en cuenta que los bebés y los niños pequeños son especialmente vulnerables al aumento de la temperatura, más aún cuando se encuentran en el interior del vehículo. Ibon Maza explica que, «en ocasiones, los padres de los pequeños no son conscientes del grave peligro que corren los niños solos en el vehículo, pese a estar a la sombra o con las ventanillas bajadas, puesto que su sistema de autorregulación de la temperatura corporal es aún inmaduro y esto hace que la temperatura corporal del niño pueda aumentar de los 36-37 grados centígrados normales hasta los 42 o 43 grados, pudiendo dar lugar a un golpe de calor con graves consecuencias para los pequeños, hasta el punto de poder causarles la muerte».

Según apunta a ABC Joan Forrellad, secretario general de AESVI, se trata de un asunto que parece evidente, de sentido común, «pero no es fácil entender que la temperatura de un automóvil al sol sube peligrosamente en cuestión de minutos. En tan solo 10 minutos -insiste-, la temperatura interior de un automóvil cerrado puede aumentar en más de 10º, y en 30 minutos puede llegar fácilmente a los 50º, esto se suma a que el cuerpo del niño es especialmente vulnerable y puede calentarse de 3 a 5 veces más rápido que el de un adulto«.

Por otro lado, señala que hay un problema de olvido del niño, no voluntario, es decir, «que al tener al niño instalado en el asiento trasero, suceden casos de niños olvidados en el automóvil, simplemente por no recordar que estamos transportando al niño. Por este motivo, es muy aconsejable, que aunque esto parezca imposible nunca dejemos al niño solo en el coche ni por un minuto. Dejar las pertenencias, bolso, móvil, al lado del niño, es un buen truco que nos pueda ayudar a visualizar al niño en caso de salir de forma rápida o despistados. Aunque para estos casos lo infalible sería instalar al niño en el asiento del copiloto. Es la forma más clara de mantener al niño de forma visible, pero lamentablemente, en España, a diferencia de otros países de Europa, esto no está permitido«.

¿Hay que tener cuidado también con los cambios bruscos de temperatura en el interior del coche al poner el aire acondicionado a tope de frío?

Mantener una temperatura estable en el automóvil, entre 22 y 24º en verano, desde luego es bueno tanto para los menores, como para los adultos. Es bueno recordar que los niños deben ser instalados con ropa ligera en la silla, libre de abrigos o ropas demasiado acolchadas, esto evitará holguras del arnés y problemas de fijación del niño a la silla.

¿Suelen comprobar los adultos que la silla del coche no queme antes de colocar al bebé?

En una larga exposición de la silla al sol, por ejemplo en verano con el automóvil aparcado sin la protección directa de los rayos del sol, la silla, y especialmente algunos de sus componentes (partes metálicas del sistema de arnés) pueden llegar a temperaturas muy altas. Es aconsejable aparcar, siempre que sea posible, bajo la protección solar, y si no es posible, podemos proteger la silla, o con una funda anti térmica específica, o simplemente con una toalla o prenda que cubra toda la silla. Aún así, siempre deberíamos ventilar y adecuar la temperatura interior del automóvil, antes de instalar el niño en la silla.

En caso de que haga mucho calor en el habitáculo, ¿es recomendable llevar agua para que beba, toallitas húmedas para refrescarle...?

En viajes largos y en días calurosos, se recomiendan, generalmente paradas regulares cada 2 horas aproximadamente, y lógicamente, llevar agua para poder dar sorbos frecuentes al bebé. También se puede alternar con frutas hidratantes u otro tipo de bebidas.

Desde AESVI apuntan que en Estados Unidos, por ejemplo, los golpes de calor son la causa principal de fallecimiento de niños en vehículos sin que se produzca un accidente de tráfico, según datos de la asociación Safekids. Esta misma entidad asegura que cada 10 días muere un niño en aquel país por un golpe de calor sufrido en el interior de un vehículo.

En nuestro continente, un estudio europeo en el que participó el RACE deja constancia de que entre 2006 y 2020 fallecieron en Europa 26 a causa de un golpe de calor sufrido en el interior de un coche. Desgraciadamente, en España también tenemos que lamentar cada año el fallecimiento de bebés y niños a causa de un golpe de calor mientras estaban solos en el interior del vehículo.

Por todo esto, desde esta alianza insisten a las familias en recordar una serie de pautas para garantizar la protección y la seguridad de los menores durante los desplazamientos por carretera en la temporada de calor:

• Comprobar la temperatura interior. Antes de introducir a los bebés y niños pequeños en el coche hay que comprobar que la temperatura interior sea la adecuada, entre 21 y 23 grados.

• Si el vehículo ha estado expuesto al sol hay que ventilarlo previamente bajando las ventanillas para que recircule el aire.

• Antes de sentar al niño en la sillita, es fundamental que los adultos toquen las hebillas metálicas para comprobar que no estén demasiado calientes, lo que podría causar quemaduras al pequeño.

• Y, por supuesto, es de vital importancia que nunca, bajo ningún concepto, se deje a los pequeños solos en el interior del vehículo, aunque exista una apertura en la ventanilla, ni siquiera para hacer algún recado rápido. Nunca.

