Mitos falsos y verdades sobre lo que se engorda en Navidad

Podemos llegar a comer 3.000 calorías en cada comida navideña? ¿La Navidad puede hacerte engordar hasta 4 kg? ¿Es ciero que si controlo las calorías conseguiré no subir de peso? Una vez pasadas las fiestas y tras el último capricho que supone disfrutar del Roscón de Reyes, hacemos un repaso a los mitos más extendidos de la relación entre los excesos de comida y las fiestas navideñas, con la ayuda de los expertos de PronoKal Group.

¿Cuántos kilos engordamos?

Mito 1: La Navidad puede hacerte engordar hasta 4 kg. Verdadero: Precisamente, la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición lleva años alertando de que concretamente provoca de media un aumento de 2 a 4 kg de peso. Para una persona que recientemente ha perdido peso, estas fechas son unas de las más estresantes, pues debe hacer frente a los compromisos sociales que giran en torno a los dulces y a la comida.

¿Qué pasa si no hacemos ejercicio?

Mito 2: No realizar actividad física en Navidad tiene las mismas repercusiones que no realizarla en cualquier otra época del año. Falso: Teniendo en cuenta que en Navidad las comidas son más abundantes y es común comer gran cantidad de dulces, es aún más importante hacer actividad física. Está científicamente demostrado que practicar ejercicio durante 30 minutos diarios, cinco días a la semana, y seguir una alimentación variada y completa, favorece al control del peso, de la tensión arterial y de la glucemia.

¿Tenemos más hambre en Navidad?

Mito 3: En Navidad, se tiene hambre antes, a pesar de los atracones. Verdadero: Debido al alto consumo de azúcar que se produce en las comidas navideñas (turrones, polvorones, mazapán, roscón, tronco de Navidad…) es fácil que el cuerpo tenga sensación de hambre más rápidamente. Y es que una de las maneras que tiene el organismo para detectar si necesita comer es gracias a la cantidad de glucosa en sangre. Por ello, el organismo los consumirá muy rápido en formato de glucosa, y ello provocará que tras su consumo, los niveles estén muy elevados durante un rato, pero que después desciendan igual de rápido y generen sensación de hambre más rápidamente que con otro alimento.

¿Cuántas calorías podemos llegar a ingerir?

Mito 4: Una sola comida navideña puede sobrepasar la ingesta de calorías diarias recomendadas para un hombre o una mujer adultos. Verdadero: Durante las Fiestas nos domina el hambre hedónica o hambre por placer, factor que puede establecerse como una de las causas fisiológicas del aumento de peso en Navidad. Esto puede llegar a provocar, según la Universidad Internacional de Valencia (UIV), la ingesta de entre 2.500 y 3.000 calorías en cada una de las comidas o cenas navideñas, superando la toma de calorías recomendadas para un hombre o una mujer adultos en 1 día entero.

¿Se producen más infartos?

En Navidad aumentan los infartos. Verdadero: De hecho, el índice de personas que padecen infartos en esta época del año es tan significativo, que existe el llamado « infarto de Navidad». Este puede producirse debido a varios factores, como el aumento del consumo de grasas y alcohol, el estrés emocional o el frío. Estos factores pueden ser determinantes a la hora de padecer un infarto, por eso los expertos recomiendan mantener una dieta saludable también en estas fechas y realizar actividad física.

¿Debemos hacer más o menos ejercicio?

En Navidades el mejor entrenamiento para quemar grasa y así compensar los excesos de comida es haciendo ejercicio físico cardiovascular. Falso: El músculo es el órgano clave para favorecer un entorno hormonal adecuado para la quema de grasa, siendo la diana terapéutica que debemos trabajar con el fin de evitar un aumento de peso derivado de una ingesta por encima de nuestras calorías diarias recomendadas. Teniendo en cuenta que un entrenamiento cardiovascular quema una gran cantidad de calorías, pero también merma músculo, si queremos hacer actividad física lo ideal es realizar un entrenamiento de musculación/tonificación, ya que además de mejorar la regulación de nuestra glucosa en sangre y control del colesterol, reduce triglicéridos, mejora la sensibilidad a la insulina y aumenta el metabolismo basal incluso 48 horas después del entrenamiento.

¿Es mejor contar las calorías?

Contar las calorías de lo que comemos conseguirá que no subamos de peso. Falso: No todas las calorías son iguales. Los aportes calóricos son diferentes dependiendo de qué alimentos ingerimos, por ejemplo, una sola copa de vino aporta unas 120 kcal «vacías». Es decir, el alcohol, además de no aportar ningún nutriente, aumenta el consumo calórico total de la ingesta. Pero por otro lado el salmón o el aguacate, alimentos muy presentes en estas fechas, son alimentos ricos en calorías, pero nos aportan un tipo de grasa cardiosaludable, necesaria para nuestro cuerpo. La mejor recomendación es mantener el hábito de realizar 5 comidas al día, distribuyendo el consumo calórico total a lo largo del día, antes que concentrar todo el consumo de calorías de un día en una sola comida.

