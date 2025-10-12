Suscribete a
ABC Premium

¿Todos al diván?: Lo que la terapia de familia puede hacer por ti

En este modelo de intervención terapéutica se trabaja con todos los integrantes de la familia

Un superviviente de los Andes, a un psicólogo: «Sabemos que hay personas que han salido de la depresión tras escucharnos»

¿Todos al diván?: Lo que la terapia de familia puede hacer por ti
ABC
Carlota Fominaya

Carlota Fominaya

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Muchas personas han escuchado hablar sobre la terapia familiar, pero desconocen realmente en qué consiste, si podrían acceder a ella, ni cómo… Cuando podría ser la solución a situaciones no deseables en el hogar. ¿En qué consiste esta herramienta? ¿Está al alcance de cualquiera? ¿ ... Intervienen también los más pequeños de la casa? Jorge Gil Tadeo, psicólogo clínico, Terapeuta Familiar y presidente de la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar (FEATF), aclara que se trata de «un modelo de intervención terapéutica en el que, efectivamente, se trabaja con todos los integrantes de la familia a la hora de abordar el problema, el sufrimiento o la patología».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app