Niños sin amigos: por qué ocurre y qué hacer cuando esto pasa

Hay un momento, a partir de los 10-12 años, en el que la amistad deja de ser solo un juego compartido y se convierte en un elemento central del desarrollo emocional y social. Los amigos ya no son solo compañeros de ... recreo, o de clase; se transforman en personas con las que se comparten secretos, emociones y preocupaciones, y que ayudan a los niños a sentirse valorados y comprendidos.

La amistad, explica Marta Santarén, directora del Máster Universitario en Intervención Psicológica en Niños y Adolescentes de la Universidad UNIR, «aporta validación, confianza y seguridad afectiva: es un espacio donde el niño aprende a negociar, a ponerse en el lugar del otro, a manejar conflictos y a sentir que pertenece a un grupo. Esta etapa marca el inicio de relaciones más estables y de mayor intimidad emocional, que son fundamentales para el desarrollo de habilidades sociales y de la autoestima».

Uno de los aspectos más importantes en esta etapa, prosigue Santarén, es su papel en el sentimiento de pertenencia. «Los niños y adolescentes buscan formar parte de un grupo, sentirse aceptados y reconocidos. Por ejemplo, un niño que es valorado en su grupo de amigos en el colegio empieza a percibirse como parte de algo más grande que él mismo, lo que fortalece su seguridad emocional y autoestima».

La amistad también es esencial en la construcción de la identidad. En la preadolescencia y adolescencia, continúa esta experta, «los jóvenes exploran quiénes son y quiénes quieren ser. La interacción con amigos ofrece un espacio seguro para experimentar intereses, valores y comportamientos, y recibir retroalimentación social. Así, la adolescente que comparte aficiones artísticas con sus amigos puede descubrir una pasión que luego forma parte de su identidad personal». A través de las amistades, añade, «se aprende a reconocer los límites de los demás y los suyos propios, se desarrolla la empatía y habilidades para resolver conflictos, que son fundamentales para el desarrollo social y emocional».

Pero, a veces, no siempre ocurre así. ¿Qué puede pasar con la salud mental del menor si este no tiene amigos? «La ausencia de amistades durante esta etapa puede afectar significativamente al bienestar emocional del preadolescente. Quienes no desarrollan relaciones cercanas pueden experimentar soledad, ansiedad social, baja autoestima o dificultades para manejar emociones. A largo plazo, pueden aumentar el riesgo de depresión o problemas de conducta», señala la directora del master en directora del Máster Universitario en Intervención Psicológica en Niños y Adolescentes de la UNIR.

De hecho, corrobora Sonia Martínez Lomas, directora de los centros CRECE BIEN, «todas las funciones que cumple la amistad en estas edades se comprometen ante la falta de relaciones sociales con un nivel de intimidad mayor que en las etapas anteriores, afectando los procesos sociales, de regulación emocional y de construcción de identidad comentados. Afecta al rendimiento académico del estudiante y como no puede ser de otra manera, a su bienestar psicológico».

Por qué puede ocurrir esto

Los motivos, explica Marta Santarén, «pueden ser múltiples, pero en muchas ocasiones la falta de amigos está vinculada a condiciones como TDAH, trastornos del aprendizaje o alteraciones conductuales, la situación puede ser más compleja: estos niños/as y adolescentes pueden enfrentar rechazo o incomprensión por parte de sus pares, lo que refuerza sentimientos de aislamiento y afecta la confianza en sí mismos. Es importante entender que no tener amigos no es un 'castigo' ni una señal de fracaso, sino una señal de que el menor necesita apoyo adicional para desarrollar habilidades sociales y vínculos afectivos».

Cómo pueden actuar las familias

A estos niños con TDAH, TEL u otras dificultades a veces les faltan herramientas para acercarse, leer las señales sociales o sostener una interacción, y esto puede doler a las familias, que observan cómo sus hijos se quedan solos y ellos no saben cómo actuar. «Sabemos que la amistad no se puede imponer, pero sí se puede preparar el terreno. Desde casa, podemos ayudar mucho: entrenar habilidades con juegos de roles, observar qué situaciones le cuestan más y darle frases clave para afrontarlas, organizar pequeños encuentros sociales donde se sienta cómodo y acompañado», sugiere Martínez Lomás.

También es fundamental reforzar su autoestima más allá de lo social. Que no tenga amigos no significa que esté 'fallando' totalmente. Necesita sentirse valioso por quién es, no solo por cuántos compañeros lo invitan a jugar. Y por supuesto, intervenir sin forzar implica estar atentos, pero no intervenir por él. Si hay conflictos, acompañamos; si no se integra, observamos qué puede mejorar, pero cuidado, no lo empujamos a ser quien no es solo para encajar», advierte la directora de los centros CRECE BIEN.

Los padres y cuidadores, insisten estas especialistas, tienen un papel fundamental y pueden fomentar que surjan las amistades de varias formas. Estas serían algunas:

1 Fomentar habilidades sociales

Las familias pueden practicar en casa conversaciones, turnos, expresar emociones y resolver conflictos. Juegos de mesa o actividades grupales pueden ayudar.

2 Facilitar oportunidades de interacción

Inscribir al niño en actividades extracurriculares acordes a sus intereses, donde pueda conocer a otros niños en un entorno estructurado y seguro. Presentar al niño/a o adolescente en actividades de su interés, por ejemplo, un taller de robótica, de pintura o deporte en equipo, permite que conozca otros menores con intereses similares en un entorno seguro.

3 Validar emociones

Escuchar al menor sin juzgar, reconocer su frustración y enseñar estrategias para manejar la ansiedad social o la timidez. Si el niño dice «me siento solo porque nadie quiere jugar conmigo», es útil responder: «Entiendo que te sientas así, vamos a buscar juntos alguna actividad donde puedas hacer nuevos amigos».

4 Modelar relaciones saludables

Mostrar con nuestro propio comportamiento cómo se construyen amistades basadas en respeto y empatía. Mostrar cómo se saludan los vecinos, cómo pedir disculpas o cómo invitar a alguien a jugar son ejemplos prácticos que los niños/as observan y replican.

5 Colaborar con profesionales

Si la dificultad es intensa o persistente, la figura del psicólogo trabajando habilidades sociales, autoestima y regulación emocional. Un psicólogo infantil puede enseñar al niño estrategias concretas, como iniciar conversaciones o manejar la frustración ante el rechazo, y guiar a los padres en reforzar estos aprendizajes en casa.

La clave, concluyen estas expertas, «está en acompañar al menor, reforzar sus fortalezas y crear oportunidades para que pueda establecer vínculos significativos, sin presionarlo ni etiquetarlo».