Suscribete a
ABC Premium

Niños sin amigos: por qué ocurre y qué hacer cuando esto pasa

La amistad en la preadolescencia es un pilar del desarrollo emocional pero no siempre ocurre así

Cómo entrenar la memoria de trabajo para que tu hijo mejore su rendimiento en el colegio

Niños sin amigos: por qué ocurre y qué hacer cuando esto pasa
ABC
Carlota Fominaya

Carlota Fominaya

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hay un momento, a partir de los 10-12 años, en el que la amistad deja de ser solo un juego compartido y se convierte en un elemento central del desarrollo emocional y social. Los amigos ya no son solo compañeros de ... recreo, o de clase; se transforman en personas con las que se comparten secretos, emociones y preocupaciones, y que ayudan a los niños a sentirse valorados y comprendidos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app