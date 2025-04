Una psicóloga desvela las estrategias que usa en consulta para mejorar la autoestima de sus pequeños pacientes

La falta de autoestima generalizada detectada en consulta entre sus jóvenes pacientes fue el detonante para que la doctora Iris Pérez-Bonaventura diera forma al libro '¡Hola, autoestima!' (Editorial B de Blok). «Escuchar a menudo frases como 'Todo lo hago mal'; 'voy a fallar', 'no puedo' me llevó a pensar en escribir esta obra, de forma que tuviesen a su alcance herramientas que les ayudasen a sentirse mejor», señala esta experta. Pérez-Bonaventura ejerce en Barcelona como psicóloga clínica en la prevención, evaluación y tratamiento de problemas emocionales y conductuales en niños y adolescentes.

Noticias relacionadas

La autoestima no es ninguna tontería pero a veces se entiende mal. ¿Qué es, exactamente?

La autoestima final depende de muchas cosas y es un fenómeno complejo, no es tan simple como creemos. La autoestima no es solo cómo de guapo o feo, de listo o tonto, de bajo o alto crees que eres. Va mucho más allá. Supone aceptarte, respetarte, estar a gusto contigo mismo, confiar en ti, saber qué puntos fuertes tienes, saber qué cosas puedes hacer mejor, luchar a pesar de las dificultades, intentar conseguir tus sueños, pedir perdón, aceptar que a veces te equivocas, pero que estás preparado para cambiar.

A veces una buena o mala autoestima parece venir de serie. ¿De qué depende?

Depende de muchos factores, pero mucho del temperamento del niño. Hay niños que nacen con un temperamento más inhibido, o con más inseguridades. Les cuesta más confiar en ellos mismos. Después, evidentemente, está el estilo educativo de los padres. Hay progenitores que son muy sobreprotectores y lo hacen todo por sus hijos. Y hay otros que son súper autoritarios y no dejan al menor decidir absolutamente nada. Sería bueno estar en un punto intermedio, democrático, donde se permita al niño experimentar dentro de unos límites de seguridad.

Además, hay otras cosas que impactan de forma muy negativa en la autoestima como, por ejemplo, haber vivido experiencias muy negativas y traumáticas en el pasado, como haber sufrido acoso escolar, físico o sexual, haber vivido un mal ambiente familiar, o haber recibido críticas constantes y que hayan perdurado en el tiempo.

Al final, son un conjunto de factores los que hacen que el chico o la chica tenga una autoestima buena o positiva, o más tocada, baja y negativa.

Por fortuna, recuerda usted en el libro que la autoestima es dinámica, no es estática.

En efecto. Si tienes un hijo con una autoestima saludable y sana, confía y cree en él. Es una suerte, y ojalá la pueda conservar, porque al final la vida es dura, van a venir muchos baches y el menor tendrá que entender que, pase lo que pase, tiene que seguir confiando en él mismo. Y que si las cosas no le salen a la primera, le van a salir la segunda, tercera o la cuarta, siempre que tenga perseverancia. Tendemos a pensar que como un niño tiene buena autoestima a los diez años, va a tener buena autoestima a los quince o a los veinte pero la vida te puede dar un revés y lo mejor es estar preparado.

Por eso usted recuerda que la autoestima hay que cuidarla y debe seguir trabajándose toda la vida.

Exacto. Para trabajar la autoestima hay muchas estrategias que funcionan y que te ayudan a sentirte más valiente, bien contigo mismo. Son, por ejemplo, aquellas que te ayudan a conocerte. A veces hay niños que no se conocen porque quizás los demás opinan demasiado y no les dejan pensar por sí mismos, o no tienen tiempo para hacerlo… Pero es importantísimo conocer cómo eres, qué personalidad tienes, qué cosas te gustan, cuáles no, qué cualidades tienes, qué puntos débiles para intentar mejorarlos... Esto es imprescindible para luchar por tus sueños. Aparte de hacer todas estas cosas que nos ayudan, también es recomendable dejar de hacer aquellas cosas que no nos ayudan a reforzar. Es decir, a veces nos boicoteamos nosotros mismos y somos súper críticos hasta el punto de que sólo vemos las cosas que hacemos mal.

Por eso usted advierte que es importante cambiar el discurso interno.

Cambiar el discurso interno puede cambiar muchas cosas. En el libro hablamos de cómo aprender a ser tu mejor amigo. Al final el diálogo interno es la forma en que te hablas a ti mismo y muchas veces no nos damos cuenta de los pensamientos que tenemos. Pregúntate: ¿Cómo te hablas? e intenta cambiar algunas frases: Por ejemplo, en lugar de decir 'voy a fallar' se puede decir: 'Si me esfuerzo, puede que lo consiga'. En vez de 'me rindo', 'lo intentaré'. En lugar de 'nadie me quiere', 'mi familia y mis amigos se preocupan por mi'. Es tratar de ser más positivo y realista.

En esta obra usted recuerda que todos los niños tienen una habilidad, y si no saben cuál es, tienen que salir a buscarla.

Lo he recordado porque muchas veces en consulta escucho: 'es que a mi me sale todo mal'; 'Es que yo no soy capaz'; 'Es que todo me va a salir mal', 'voy a fallar': 'No puedo'. Son los ejemplos típicos de niños con baja autoestima. Es muy importante que los menores entiendan que cada uno es único, auténtico y que tiene muchas cosas buenas que aportar. Pero para eso no se pueden quedar en el sillón, tienen que salir a buscar sus fortalezas. Si no han probado suficientes actividades como para saberlo ya, deben intentar probar cosas nuevas. Y esto para mí es muy importante, porque hay muchos chicos que están tirados todo el día, literalmente. Y tumbado es difícil que descubras lo que te apasiona. Mi consejo sería: «Aunque no tengas ganas, aunque te cueste, aunque no estés motivado, muévete ya». Se trata de buscar y de intentarlo. Los obstáculos de la vida se pueden entender como desafíos que nos ayudan a crecer y a entendernos a nosotros mismos.

Nos quedamos con que la autoestima es modificable, que eso es lo interesante y que una de las estrategias más importantes es aprender a decir 'no'.

No sabemos decir que 'no' y es un problema. Hace tiempo escuché una gran frase: 'Detrás de cada 'No' en realidad hay un 'Sí'. Y es verdad, porque detrás de cada 'no' que tú dices a los demás hay un 'sí' a ti mismo, que te permite enfocarte en lo que tú quieres. Esto es súper importante porque te estás priorizando, siempre respetando a los demás. Es muy interesante porque nadie nos enseña a hacerlo. De hecho, nos enseñan a todo lo contrario y esto puede llegar a ser un drama.

¿Y cómo enseñamos a los niños a decir 'no'?

Saber decir 'no' tiene que ver con la importancia de elegir, de tomar decisiones. Es crucial, y hay que saber que elegir, cuesta. Y en la vida eliges muchas más cosas de las que crees. Y cuando no eliges, también eliges. Lo recojo en el libro en esa historia de la niña que no sabe elegir y pide a sus padres 'un día entero sin elegir'. Al final, sus progenitores eligen cosas que ella no quiere hacer, lo que le lleva a entender, a los 10 años (que es una buena edad para empezar a comprender determinadas cosas), que no tomar una decisión significa también tomarla.

A veces saber decir 'no' se puede confundir y suponer una autoestima mal entendida en el menor.

Sí, porque aunque hay que saber que hay cosas que se pueden controlar, hay muchas otras que no. Saber esto también es súper importante porque hay niños que quieren controlarlo todo y depende, claro. No puedes no ir al cole, esto está fuera de tu control, como lo está el tiempo que hace fuera. No puedes decidir el menú de comida de toda la semana, pero sí el del viernes por la noche.

¿Cómo saber que la autoestima de tu hijo está dañada? ¿Cuáles son las líneas rojas a las que los padres deben estar atentos?

Aquellos niños que tienen la autoestima baja son aquellos que no se sienten bien consigo mismos y que dicen: 'No valgo para nada', 'voy a fallar', 'todo me sale mal' o que se comparan con los demás, se sienten peores y se avergüenzan de cómo son y son súper críticos con ellos mismos, porque sólo ven sus defectos.

Las redes sociales no ayudan mucho a tener una autoestima sana.

Cierto. Muestran otras realidades y las imágenes impactan más en sus cerebros que si escucharan o les contaran una historia.

¿Como son los menores que tienen una autoestima mal entendida?

Ahí nos encontramos chicos y chicas que no piden perdón, que no aceptan sus puntos débiles, que se creen superiores a los demás, que miran por encima del hombro o que se creen merecedores de un trato especial. Esto no es tener una buena autoestima o una autoestima saludable. Eso es ser una persona arrogante.

Por contra, los que tienen una buena autoestima saben pedir perdón, aceptan sus puntos débiles, valoran sus cualidades, pero saben en qué tienen que mejorar, tratan a todo el mundo por igual, escuchan a los otros... Agradecen lo que tienen. Todo esto es una autoestima buena.

Para lograrlo, dices que es recomendable tener un plan, que es el de luchar por tus sueños.

Es importante que luchen por sus sueños. Que igual no lo consiguen a la primera, a la segunda o la tercera, pero que tienen que ser perseverantes. En este camino, se pueden inspirar en los mejores, pero no deben copiar lo que hacen los demás, sino tratar de ser auténticos.

A una determinada edad se copian todos el corte de pelo, el chándal…

A una determinada edad, la comparación es natural, y las redes sociales como hemos dicho, no ayudan. Pero copiar lo que hacen los demás no ayuda a tener buena autoestima. Es importante tener una identidad personal. Hay una frase que es bonita que dice que la seguridad en ti mismo sólo la encontrarás siendo auténtico. Para eso debemos recordarles que ellos mismos son únicos, originales, irrepetibles…