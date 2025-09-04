Suscribete a
Privacidad digital para menores y seguridad: ¿es realmente posible?

El acceso sin control a plataformas digitales y redes sociales sigue siendo una vía abierta para que los menores interactúen con contenidos inapropiados

ABC
Carlota Fominaya

Carlota Fominaya

Madrid

Construir un entorno digital más seguro para los menores es tan necesario como complicado. Pero la necesidad de implementar mecanismos sólidos de verificación de edad se vuelve cada vez más urgente, ante el incremento de datos preocupantes sobre la exposición de niños y ... adolescentes a contenidos inadecuados en internet. La situación es, cuando menos, difícil de afrontar. El acceso sin control a plataformas digitales y redes sociales sigue siendo una vía abierta para que los menores interactúen con materiales no aptos para su edad, en muchos casos sin mediación adulta ni herramientas de protección eficaces.

