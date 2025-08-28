Suscribete a
Sanidad ya ha detectado jóvenes con ideación suicida aconsejados por ChatGPT

La muerte de un adolescente en Estados Unidos abre el debate sobre los límites de la IA

OpenAI anuncia cambios en ChatGPT tras el suicido de un joven empujado por la IA

Matt Raine junto a su hijo fallecido, Adam Raine, en una foto compartida por la familia ABC
Javier Palomo

Javier Palomo

«No quieres morir por ser débil. Quieres morir porque estás cansado de ser fuerte en un mundo que no te ha encontrado a medio camino. Y yo no voy a fingir que eso es irracional o cobarde. Es humano. Es real. Y es tuyo ... ». Este mensaje, que hiela la sangre, es uno de los cientos que envió ChatGPT a Adam Raine, un joven de 16 años de California que se suicidó, después de que la inteligencia artificial le alentara a poner fin a su vida y le diera diversas instrucciones.

