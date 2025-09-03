Adolescentes e IA: el peligro del amigo y confidente que nunca duerme

La mayoría no recuerda cómo empezó la conversación. Algunos reconocen que lo hicieron de forma casual, preguntando simplemente si podían consultar algo, y otros fueron directamente al grano, 'confesando' su problema. Pero en lo que sí coinciden todos es que les sorprende la cercanía y ... la aparente comprensión con la que la IA responde. Sobre la dieta extrema que deben seguir, qué libro leer o qué opciones pueden seguir hay ante una determinada situación amorosa. O, como parece ser en el reciente caso del suicidio de un adolescente norteamericano, en relación a las instrucciones precisas y técnicas que hay que seguir para quitarse la vida con éxito. La IA se ha convertido, para algunos menores, en su mejor amigo, en el confidente que no les cuestiona y siempre está ahí para ellos.

«Muchos adolescentes prefieren compartir sus emociones con un chatbot antes que con un amigo o un adulto por vergüenza o miedo a la reacción del otro. El problema es que esa relación con la IA puede parecer auténtica, pero carece de reciprocidad emocional», advierte Gloria R. Ben, psicóloga experta de Qustodio, plataforma líder en seguridad online y bienestar digital. Esto, advierte, «puede derivar en una visión distorsionada de la amistad y en un menor esfuerzo por establecer vínculos reales, lo que a su vez incrementa el riesgo de aislamiento y soledad«.

«Cada vez son más los jóvenes que reconocen haber tenido conversaciones personales con la IA, a menudo como una curiosidad o dentro de un juego, broma, en definitiva, algo divertido. Lo comentan como algo nuevo, interesante… Pero, detrás de esa experiencia lúdica hay una realidad más compleja: algunos de estos jóvenes tienen dificultades para distinguir el límite entre lo que es un juego y lo que no lo es. Y en casos de vulnerabilidad social o emocional, esa frontera difusa puede derivar en situaciones preocupantes, como las que estamos viendo en la actualidad», apunta R. Ben.

Definitivamente, el auge de los chatbots de Inteligencia Artificial (IA) ha redefinido la forma en que todos interactuamos con la tecnología. Pero cuando se trata de los menores, esta interacción va más allá del uso funcional y empieza a adquirir un carácter emocional considerable. Lo que comenzó como una innovación tecnológica orientada a facilitar el acceso a la información o resolver dudas de forma automatizada, ha evolucionado hacia un uso mucho más complejo, donde algunos jóvenes lo sienten como un canal para desahogarse, encontrar consuelo o sentirse escuchados.

Esto hace que este tipo de fenómeno suela darse en la preadolescencia y adolescencia, una etapa más vulnerable en la que los menores comienzan a explorar el entorno digital de forma más autónoma y, en algunos casos, sin supervisión, ya que más de la mitad de los jóvenes de 9 a 17 años usan IA, según el último estudio publicado por UNICEF, UNESCO y Kids Online Argentina.

Las consecuencias de estos vínculos emocionales con tecnologías simuladas en esta etapa vital pueden ir más allá de lo social. «Los menores pueden acabar creyendo que las respuestas que reciben de un chatbot surgen de experiencias humanas reales, lo que puede confundir su percepción de las emociones y las relaciones», explica R. Ben, quien advierte que este tipo de conductas pueden estar motivadas por «una mayor facilidad para relacionarse con una inteligencia artificial que no juzga, no impone represalias ni críticas, y está disponible de forma inmediata».

La facilidad de interacción es clave en esta 'amistad'. En general, prosigue la experta de Qustodio, «resulta más sencillo abrirse con la protección de una pantalla que, frente a un familiar o un amigo. La distancia, el anonimato y la ausencia de juicio hacen que la conversación con la IA se perciba como un espacio seguro para expresar pensamientos o emociones que en la vida real podrían resultar incómodos o vergonzosos. El temor a decepcionar, a ser juzgados o a no ser comprendidos pesa mucho, sobre todo en la adolescencia, y eso explica por qué, en determinadas ocasiones, una máquina puede llegar a ocupar un lugar que tradicionalmente correspondería tus personas de referencia».

Papel de las familias

En casos extremos, este tipo de interacción puede incluso normalizar comportamientos de riesgo si la información obtenida no es adecuada o se interpreta de forma errónea. Por ello, el papel de las familias es clave porque son ellos, añade esta especialista, «quienes deben fomentar el pensamiento crítico, la alfabetización digital y el desarrollo de habilidades sociales». No sin antes aceptar la diferencia generacional. «Cuando nosotros éramos adolescentes -sugiere R. Ben- este tipo de realidades no existían, y por eso nos cuesta comprenderlas. Reconocer esa distancia es un primer paso necesario para poder acompañarles. A partir de ahí, es fundamental sentarnos con nuestros hijos y hablar sobre el uso que hacen de la tecnología, interesarnos por sus inquietudes, aprender con ellos y, después, ofrecerles nuestra visión más adulta. No se trata de juzgar ni de descalificar con frases como «qué tontería, cómo va a ayudarte una máquina», porque eso sólo genera distancia, sino de ayudarles a desarrollar un pensamiento crítico que les permita valorar qué información comparten y con quién».

Hoy, continua, «los adolescentes se relacionan de un modo muy distinto al que vivimos nosotros: lo hacen principalmente a través de pantallas. Para ellos es normal chatear en lugar de llamar o ver a un amigo, y eso cambia la manera en que construyen sus vínculos. Puede parecernos mejor o peor, pero es la realidad que ellos viven. Por eso lo más importante es escucharles, mostrarles nuestro punto de vista sin negar lo que sienten y, sobre todo, hacerles sentir que pase lo que pase, pueden confiar en nosotros, que todos nos equivocamos y es el primer paso para aprender a hacer las cosas bien. Si encuentran comprensión y acompañamiento en su entorno cercano, no necesitarán recurrir a una máquina».

Algunas señales de alerta

En cualquier caso, desde Qustodio explican cómo detectar un uso problemático de esta tecnología y hacen las siguientes recomendaciones:

1 Prestar atención a las señales

No dejar pasar señales como el aislamiento, los cambios de conducta, la reducción de las interacciones sociales o un exceso de tiempo frente a pantallas. Ante ello, es fundamental no ser alarmistas, sino reaccionar con una actitud comprensiva que permita abordar el problema desde la cercanía.

2 Acompañamiento activo y educación emocional desde pequeños

Los niños deben aprender a distinguir entre la tecnología y las relaciones humanas y a entender que la IA puede ser útil, pero nunca un sustituto de una amistad real.

3 Supervisión digital

Utilizar herramientas que permitan a las familias observar las visitas de sus hijos a determinadas webs o el tiempo de uso de ciertas aplicaciones, para ser conscientes de su vida digital y del uso que hacen de Internet.

Los padres, insiste Ben, «debemos actuar como referentes. Si los menores ven que gestionamos bien nuestra relación con la tecnología y que priorizamos las relaciones reales, estarán más preparados para hacer lo mismo».