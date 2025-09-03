Suscribete a
Adolescentes e IA: el peligro del amigo y confidente que nunca duerme

Muchos menores prefieren compartir sus emociones con un chatbot por vergüenza o miedo a la reacción del otro

Estudiar IA a los 91 años: «El problema de aprender una tecnología no es la edad, es la curiosidad»

Los padres de un adolescente que se suicidó en California demandan a ChatGPT por alentarle y ayudarle a hacerlo

Carlota Fominaya

Madrid

La mayoría no recuerda cómo empezó la conversación. Algunos reconocen que lo hicieron de forma casual, preguntando simplemente si podían consultar algo, y otros fueron directamente al grano, 'confesando' su problema. Pero en lo que sí coinciden todos es que les sorprende la cercanía y ... la aparente comprensión con la que la IA responde. Sobre la dieta extrema que deben seguir, qué libro leer o qué opciones pueden seguir hay ante una determinada situación amorosa. O, como parece ser en el reciente caso del suicidio de un adolescente norteamericano, en relación a las instrucciones precisas y técnicas que hay que seguir para quitarse la vida con éxito. La IA se ha convertido, para algunos menores, en su mejor amigo, en el confidente que no les cuestiona y siempre está ahí para ellos.

