La Marie Kondo española nos da los tips definitivos para conseguir la maleta perfecta

Vanesa Travieso, la discípula española de la gran gurú internacional del orden Marie Kondo ha pensado en las próximas vacaciones y escapadas para darnos los pasos y consejos definitivos para conseguir la maleta inteligente y convertirnos en organizadores profesionales. La experta, además, ha querido poner en práctica sus conocimientos para crear el maletero perfecto. Estos son sus consejos.

Cinco pasos de Vanesa Travieso para organizar tu maleta estas vacaciones:

1. Planifica. En la organización de un viaje o de unas vacaciones, una buena planificación es imprescindible.

Prepara una lista que sea lo más realista posible con las cosas que crees que vas a necesitar y hazte estas dos preguntas, ¿a dónde voy? y ¿cuántos días?

2. Selecciona la ropa y júntala por categorías. Mi consejo es que pienses en un look para cada día y que además puedas combinarlos. Pon toda la ropa y accesorios encima de tu cama. Haz montones por categorías, pantalones, vestidos y faldas, camisetas y camisas, chaquetas, ropa interior, bañadores y pijama (algo que a menudo olvidamos), zapatos, cargadores, neceser y productos de aseo, etc.

3. Usa bolsas para guardar la ropa. Si vas a irte tres o cuatro días, lleva una maleta pequeña y usa bolsas de tela o bolsas de zapatos para guardar la ropa por conjuntos que hiciste en la lista. La verdad es que yo lo hago siempre que mis hijos se van de colonias con el cole. En cada bolsa les meto el conjunto del día incluida la ropa interior y les facilita mucho vestirse. Tú puedes hacer lo mismo, es comodísimo y no perderás tiempo ni en buscar ni en pensar.

Sin embargo, si te vas más de cuatro días te aconsejo usar las bolsas para guardar alguna categoría como ropa interior, cargadores y cables, accesorios, zapatos etc., y el resto de la ropa doblada.

4. Dobla la ropa y organiza tu maleta. Para optimizar el espacio, empezamos doblando los pantalones por la mitad y los colocamos en el fondo de la maleta, colocamos uno, y el otro del lado contrario para evitar que las cinturas vayan unas encima de otras y ocupen mucho espacio. Después los vestidos y faldas, la idea es que dobles lo menos posible, que estén bien estirados y que aprovechemos el ancho de la maleta para que no se arruguen demasiado. Para las camisetas podemos usar el método KonMari, enrolla todo lo que se pueda enrollar como los fulares o bañadores y aprovecha todos los pequeños espacios. Las camisas y chaquetas arriba para evitar que lleguen muy arrugadas. Los zapatos siempre en bolsas para que no manchen la ropa.

5. Los tips definitivos para conseguir la maleta inteligente. Serían los siguientes:

Lleva los zapatos que más ocupen puestos.

-No cargues con cosas que no vas usar… los libros de 500 páginas déjalos en casa si no tienes mucho espacio. Los “por si acasos”, mejor en casa.

- En el caso de que necesites un paracetamol, seguro que a dónde vas encuentras una farmacia, no te lleves el botiquín. En el caso de que tengas que llevar algún medicamento, guárdalos en una bolsa tipo neceser.

-Usa botes de plástico que puedes comprar en cualquier sitio para el gel, champú y cremas, pero recuerda que también podrás comprarlo dónde estés.

-Lleva una bolsa de tela para la ropa sucia y cuando la guardes intenta doblarla lo menos posible.

Lo que yo hago es dejar uno de los espacios para la ropa sucia y zapatos y el resto para la que todavía está limpia.

-Calcetines dentro de los zapatos para optimizar el espacio.

Cómo diseñar el maletero perfecto

Ahora, cuando ya tenemos las maletas de toda la familia listas, llega el momento de meter todas las cosas en el maletero, empezamos a meter, a sacar, a darle la vuelta, arriba y abajo... ¿Será porque nos empeñamos en llevárnoslo todo y de repente, nos damos cuenta de que quizás, son demasiadas cosas? ¿Eres de los que les cuesta eso de organizar el maletero?

Pues atento a estos tips de la organizadora profesional que seguro te ayudarán a hacerlo más fácil y sencillo.

1. Planifica. Nada mejor que planificar y prevenir. Hacer una lista con todo lo que quieres llevar y, sobre todo, con todo lo que de verdad vas a necesitar, te ayudará mucho a la hora de organizar tu maletero.

¡Venga! No tengas miedo y deja todos los por si acaso en casa, no cargues tu maletero y tus vacaciones con extras y deja ese espacio para otras cosas, con las que quizás vuelvas a casa.

2. Lo más grande y pesado al fondo. Lo primero que tenemos que hacer es vaciar el maletero de todas las cosas que solemos tener en el pero que no vamos a necesitar para este viaje. Empieza por las maletas más grandes o cajas con formas más rectas y colócalas al fondo y en el centro. Es importante por un tema de peso y seguridad. No olvides dejar más a mano lo que puedas ir necesitando durante el viaje como comida, bebida…

3. Hacer bien el equipaje, sí que importa. ¿Para qué vamos a llevar cuatro maletas si quizás lo solucionamos con un par? Si has planificado bien tu maleta, quizás puedas evitar llevar varias maletas, bolsas y mochilas, por eso, es tan importante la planificación y saber optimizar los espacios que hay en ella. Lo ideal si se puede es llevar maletas no tan rígidas para que puedan adaptarse mejor en caso necesario.

4. Piensa en vertical. Cuando hablamos de organización, tenemos que tener muy clara la palabra “vertical”. A veces seguimos empeñados en colocar ciertas cosas como las maletas o una hamaquita en horizontal cuando con sólo hacer un gesto, podemos ganar mucho espacio, así con todo. ¡Piensa en vertical y vencerás!

5. ¿Rellenamos espacios? En los laterales del maletero hay siempre espacios creados para optimizar el espacio, aprovéchalos y guarda ahí, un juguete, un libro pesado o un par de paraguas.

Si hablamos de optimizar el espacio, los flotadores deshinchados y doblados para que ocupen lo menos posible.

¿Te llevas sombrilla de playa? Sin duda al fondo aprovechando el espacio entre el suelo del maletero y los asientos.

Los abrigos, siempre al final y bien estirados. No ocupes los espacios haciendo pelotas enormes con ellos.

