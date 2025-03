Los estereotipos negativos hacia las personas mayores impactan en su salud

Un estudio de investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) ha mostrado que las creencias estereotipadas y negativas hacia las personas mayores (estereotipos edadistas) afectan a la salud física y emocional de las personas al llegar a la vejez.

En el estudio se argumenta que estas creencias hacia las personas mayores son especialmente dañinas en aquellos adultos mayores que se consideran una persona mayor, según ha informado la UAM en un comunicado.

En el desarrollo del estudio participaron personas de entre 60 y 88 años que frecuentan centros en los que se desarrollan actividades para las personas mayores en la Comunidad de Madrid, específicamente centros de la ciudad de Getafe y Fuenlabrada. Como parte de la metodología, se utilizaron encuestas y modelos de mediación moderada para analizar los datos.

De acuerdo con los resultados, las creencias estereotipadas y negativas hacia las personas mayores se relacionaron con una mayor soledad no deseada en el grupo de personas mayores que sí se consideraban mayores, pero no en aquellos que no lo hacían.

Del mismo modo, esto se asoció con mayor malestar emocional, incluyendo mayores síntomas de ansiedad, depresión y síntomas comórbidos de ansiedad y depresión.

«Por ejemplo, si una persona cree que las personas mayores son un estorbo para la sociedad, ya no pueden aprender cosas nuevas, o tienen un considerable deterioro físico, al comenzar a considerarse como una persona mayor ¿cómo va a continuar con su vida personal como hasta ahora si es un estorbo, no puede aprender cosas nuevas y va a tener deterioro físico?», han explicado los autores.

Creencias dañinas

«Es decir -han precisado- que estas creencias estereotipadas y negativas sobre el envejecimiento se activarían cuando la persona comienza a considerarse mayor y pueden asociarse a un mayor malestar emocional, como síntomas de ansiedad, depresión y soledad».

Así, los resultados, en suma, ponen el foco en la importancia de las creencias negativas hacia las personas mayores y lo dañino de seguir manteniéndolas, tanto para las personas mayores que hoy en día se consideran mayores como para quienes puedan llegar a considerárselo algún día.

«El envejecimiento es un proceso muy heterogéneo que no va asociado de forma inevitable con enfermedad, dependencia o soledad. Por lo tanto, mostrar una visión más ajustada a la realidad de las personas mayores puede ser clave en la prevención de aparición de problemas de salud (física y mental) en la vejez. Así mismo, trabajar para potenciar una mejor salud en las personas mayores a día de hoy debe incluir la reeducación en creencias menos propensas a estereotipos edadistas«, concluyen los autores.

