Toñi Moreno y Rosana rompen su relación La presentadora esperaba que la cantante diera un paso más en su relación

ABC Actualizado: 09/10/2019 09:40h

No falta mucho para que Toñi Moreno (46 años) cumpla su sueño de convertirse en madre de su primer hijo, que llegará al mundo previsiblemente a principios del mes de enero. Pero la felicidad y alegría que le va a traer la pequeña Lola se ha visto ensombrecida por una triste noticia.

La presentadora de «Mujeres, hombres y viceversa» y Rosana, con la que llevaba año y medio han puesto fin a su relación, según publica la revista «Lecturas». Al parecer la decisión vendría motivada por la conductora de Mediaset tras esperar que la cantante diera un paso más en su relación que no quiso dar. Rosana no habría respondido a sus expectativas, cuenta la citada publicación.

Desde el primer momento en el que se conocieron –en el programa «Viva la vida» cuando la cantante acudió como invitada– ambas se hicieron inseparables. De hecho, Toñi Moreno y Rosana estaban ya viviendo juntas desde hace algunos meses y parecía que iban a criar juntas a la pequeña Lola. La televisiva, al conocer su embarazo, se había alquilado el lujoso ático en Pozuelo de Alarcón, a las afueras de Madrid, con características más adecuadas para la llegada de su retoño. Se trata en concreto del piso, de 120 metros cuadrados, en el que vivió David Bustamante después de separarse de Paula Echevarría. Consta de dos habitaciones y dos baños, salón, cocina, terraza con piscina privada y unas impresionantes vistas al «skyline» de la capital. Pero ya no lo compartirán.

No hace mucho, Rosana y Toñi Moreno afirmaban ante las cámaras de «Un año de tu vida» de Canal Sur que no podían vivir la una sin la otra. «Una vez que comes con ella, te conquista. Eres imprescindible para mi vida», dijo Toñi. «Sabes que eres corespondida. Te voy a dar una mala noticia, no me echas ni con agua caliente», respondió Rosana.

Una noticia que se suma al reciente fallecimiento de su amigo y compañero de Canal Sur Luis Martínez después de sufrir un accidente de tráfico. «Hoy en Canal Sur todos estamos destrozados. Un maldito accidente de tráfico nos ha arrancado de cuajo a una de las personas más maravillosas que trabajan en Canal Sur Málaga», comienza la publicación de Toñi Moreno en Instagram. Para ella era como un hermano.