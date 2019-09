El inesperado gesto de David Bustamante con Miguel Torres Ambos se conocieron durante la grabación de un videoclip pero su relación terminó al conocerse la relación del exfutbolista con Paula Echevarría

ABC Madrid Actualizado: 30/09/2019 20:18h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El divorcio de Paula Echevarría y David Bustamante, uno de los más mediáticos entre las parejas de famosos españoles, parece que empieza a pasar a un segundo plano más de un año después de que se hiciera oficial. Desde su ruptura, no había acto público en el que uno y otro, por separado, no fueran preguntados por el punto en el que se encontraba su relación.

El pasado jueves, no obstante, la actriz acudió a un evento en el que, por primera vez, no fue preguntada por su ex y, al contrario que otras veces, su actual pareja, Miguel Torres, y su nueva vida juntos fueron los protagonistas. Tal vez esto es un claro reflejo de la situación más calmada en la que se encuentran todos ellos.

Y es que recientemente el cantante comenzaba a seguir a Torres en Instagram, un pequeño gesto que, sin embargo, cobra gran importancia, ya que ambos se conocían antes de que el futbolista comenzara a salir con la actriz. Los tres grabaron juntos un videoclip y se seguían mutuamente en las redes sociales, pero cuando Bustamante se enteró de su relación con Echevarría decidió cortar cualquier vínculo con él.

Por el momento Torres no ha devuelto el «follow» al cántabro y habrá que esperar para saber más detalles del punto en el que se encuentra su relación. En cualquier caso, lo cierto es que tanto Paula Echevarría como David Bustamante han rehecho su vida: ella, con el exfutbolista, que ya se ha mudado a su nueva casa, y él de la mano de la bailarina Yana Olina.