Toñi Moreno, embarazada a los 46 años La presentadora de televisión fue una de las grandes ausencias de la boda de Belén Esteban

ABC Madrid Actualizado: 26/06/2019 12:25h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tras numerosos intentos fallidos, Toñi Moreno puede anunciar que ha cumplido uno de sus sueños más anhelados: su embarazo. A sus 46 años, la actual presentadora de «Mujeres y Hombres y Viceversa» comienza esta nueva etapa -que la convertirá en madre a principios de 2020- en solitario.

La gaditana, que ha confesado esta semana a la revista «Lecturas» que se encuentra embarazada de ocho meses, siempre ha dicho que ser madre era uno de sus grandes sueños. Además, lo ha tenido claro desde que era adolescente, cuando tuvo que hacerse cargo de sus dos hermanas pequeñas. Durante la entrevista, Moreno asegura sentirse muy unida a su familia, a quien va a visitar a San Lúcar de Barrameda, su tierra, siempre que puede. Toñi siente especial devoción por su sobrino de 3 años: «Vivo por él», confiesa la presentadora.

La que fuera presentadora de «Viva La Vida» ha visto frustrado su sueño de ser madre en numerosas ocasiones: «Lo intenté varias veces con 35 años, pero no lo conseguí. Tendré que darme prisa, aunque sea por inseminación artificial», decía hace un par de años. Sin embargo, nunca se ha rendido, y tras descartar la adopción, hace unos meses, era fotografiada por la misma revista a la que hoy vende la exclusiva, acudiendo a la Clínica Gined -un afamado centro ginecológico sevillano experto en reproducción asistida-.

Ausente en la boda de Belén

Un estado que no le ermitió acudir el pasado sábado a la boda de su gran amigaBelén Esteban, convirtiéndose así en una de las grandes ausencias en la ceremonia. El motivo: unas leves molestias causadas por el propio embarazo. Nada alarmante, pero lo suficiente para que la televisiva no pudiera estar presente en el gran día de su compañera y amiga. «Ya sabes amiga las razones por las que no puedo estar contigo en este día tan emocionante. Pero estaré con el alma. Te quiero. Te mereces este amor tan puro y desinteresado y tan bonito», escribía Toñi en Instagram a Belén.

Rosana, su gran apoyo

Además de su familia, son muchos los apoyos con los que cuenta la televisiva, en especial, el de su amiga, la cantante Rosana. Ambas se conocieron en el programa «Viva La Vida» a principios de 2018 y desde entonces se han vuelto inseparables. Tanto es así, que incluso en más de una ocasión han saltado rumores sobre un posible romance entre ellas. «Yo ya era admiradora de Rosana. Le pedí que hiciera la sintonía del programa y, a partir de ahí, iniciamos una amistad maravillosa», comenta Moreno.

Son numerosas las muestras de preocupación y ánimo que la canaria ha mostrado hacia su amiga a través de redes sociales. Sobre todo, hace un par de meses, cuando la presentadora aseguraba no estar pasando por un buen momento -que probablemente fuera por ver arruinado, una vez más, su deseo de convertirse en madre-. «Hay días en lo que todo se desmorona bajo tus pies. Días en los que tu mundo se hace añicos.», escribía la presentadora en una publicación de Instagram. «Solo pueden contigo, si te acabas rindiendo. ¡Llegaremos a tiempo!», le respondía Rosana.