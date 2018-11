Actualizado 14/11/2018 a las 10:45

La presentadora Toñi Moreno tomó hace unos días las riendas de «Mujeres y Hombres y Viceversa», espacio anteriormente presentado por Emma García y que la andaluza pilota ahora para intentar remontar sus pobres datos de audiencia. Moreno, que ha demostrado sentirse bastante apenada por su salida de «Viva la vida», el programa estrella en los fines de semana de Telecinco, parece afrontar su nuevo rol profesional con alegría y así ha querido demostrarlo a través de sus redes sociales.

Esta semana, la presentadora publicó una fotografía en su perfil de Instagram en el que posaba con varias de las mujeres que intervienen en el programa de búsqueda de pareja de Cuatro. Cabe destacar que, en numerosas ocasiones, los participantes de «Mujeres y Hombres y Viceversa» han sido criticados por representar una juventud estereotipada a la que parece que solo le importa el aspecto físico. Toñi Moreno ha querido demostrar que las cosas no son lo que parecen. Junto a la imagen, la presentadora habla de algunas de las jóvenes con las que posa e incluso de ella misma: «En esta foto hay estudiantes de Derecho, de Turismo, opositoras para la Guardia civil, licenciada en Diseño y Moda, estudiante de veterinaria ... y una presentadora que no terminó la licenciatura de Derecho», destaca.

Los comentarios, sin embargo, no han sido muy favorables para la presentadora, pues parte de sus seguidores no se ha cortado a la hora de mostrar su opinión sobre su nuevo programa: «No te mereces este desprecio por parte de Telecinco, tú vales más», «Claro de ahí después que su carrera despegue tal cual sus estudios, comentarista de sálvame , escándalos con famosos , casadas o liadas con futbolistas , todavía no conozco a ninguna que haya destacado después por su labor en un trabajo digno», «Este programa es puro teatro», «tu programa es basura» o «solo quieren fama» son algunos de los comentarios en la fotografía de Toñi Moreno en Instagram.

Este fin de semana, Toñi Moreno aseguró en Canal Sur, donde presenta el programa «Gente Maravillosa», el formato de la cadena andaluza era uno de los mejores trabajos que había tenido en televisión. La presentadora, además, aprovechó el comentario para lanzar un aviso a Telecinco tras el cambio bomba: «no me quitéis este programa», dijo ante la audiencia.