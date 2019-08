Marta Luisa de Noruega: Marbella recibe con honores a la Princesa más rebelde de Europa La hija de los Reyes Harald y Sonia, enamorada de un chamán, recogerá un premio en la gala benéfica de Starlite

Ajena a las críticas y miradas fulminantes de desaprobación, Marta Luisa de Noruega (Oslo, 1971) pasea abiertamente su amor por el chamán Durek Verret por medio mundo. La hija de los ReyesSonia y Harald de Noruega siempre ha ejercido como una princesa singular, atípica y mística que ha presumido de tener una sensibilidad especial para comunicarse tanto con los ángeles como con los caballos. La apertura en 2007 de una «escuela de ángeles» la convirtió en objeto de vituperio nacional y chascarrillo generalizado, pero nunca le ha importado demasiado. Marta Luisa ha ejercido toda clase de profesiones desde fisioterapeuta a contadora de cuentos, cantante, escritora y profesora de Parapsicología. Y por supuesto, los pálpitos de su corazón también han derivado en escándalo o relación poco convencional. Su marido durante 14 años y padre de sus tres hijas, el escritor Ari Behn, deambulaba cual vagabundo por las calles de Londres pidiendo limosna o se disfrazaba de drag queen.

En los últimos meses, la presión sobre ella se ha redoblado después de que oficializara su relación con Derek Verrett (44 años), que asegura haber regresado de entre los muertos. Hijo de una noruega-india y de africano-haitiano, nació en Sacramento (EE.UU.) y pasó su infancia allí antes de mudarse a Nueva York en la década de los 90. Además de impartir charlas, vende libros, ofrece sesiones de meditación y tiene una página web en la que ofrece otros productos. Tras instalarse en Los Ángeles, adoptó el título de «chamán de las estrellas» con una amplia nómina de clientes entre las que figuran Gwyneth Paltrow, Nina Dobrev o Rosario Dawson.

Lucha por la igualdad

Y quizá mañana la gran silueta del chamán asome por la Cantera de Nagüeles de Marbella en una de las citas imprescindibles del verano de la Costa del Sol. Durante la décima edición de la gala Starlite, Marta Luisa de Noruega recibirá un premio por su «dedicación y participación personal en diferentes fundaciones de su país y por su lucha por la igualdad de oportunidades en muchas comunidades a nivel mundial». La royal ha confirmado su asistencia a esta velada solidaria puesta en marcha por el actor Antonio Banderas y por Sandra García-Sanjuán y patrocinada durante sus diez ediciones por la marca Ford, que este año lo hará con el nuevo Ranger Raptor. Lo que no ha confirmado Marta Luisa es si acudirá acompañada de su pareja.

Durante los últimos meses se han vuelto inseparables. No solo les une su amor, sino también su profesión y especial vinculación con el mundo esotérico. Juntos imparten conferencias y seminarios que hasta ahora se publicitaban con el atractivo nombre de «La Princesa y el chamán». Una denominación que le ha costado más de un disgusto por utilizar su condición de miembro de la realeza para hacer negocio y llenarse los bolsillos. Hastiada de los comentarios, el pasado miércoles en su cuenta de Instagram Marta Luisa anunciaba que no volvería a utilizar el título con fines comerciales. «Últimamente ha habido mucha discusión sobre mi uso del título de princesa en contextos comerciales. El hecho de que usara el título durante mi gira de conferencias ha sido una provocación para muchos, algo que entiendo bien. Me he tomado muy en serio las críticas sobre el asunto y, junto a mi familia, hemos decidido hacer algunos cambios. Hemos acordado lo siguiente: usaré el título de Princesa cuando represente a la Casa Real noruega y cumpla con mis tareas oficiales, en casa, en el extranjero y en contextos más privados. Pero desde hoy no usaré mi título de Princesa con fines comerciales», aseguraba.

Su familia en España

Se desconoce si tras pasar por la gala Starlite, Marta Luisa de Noruega extenderá su estancia en nuestro país. Su padre, el Rey Harald, participó en la Copa del Rey Mapfre de Vela en Palma de Mallorca, donde también compitió Don Felipe, a finales de julio.

Pero los primeros en aterrizar en España fueron su hermano Hakoon de Noruega y Mette Marit que se instalaron en Formentera junto a sus hijos Ingrid Alexandra (15 años) y Sverre Magnus (13). Fueron fotografiados varias días navegando y practicando surf. Ingrid aprovechó también su paso por España para escaparse a Marbella con una amigas y deleitarse en el festival Starlite con la majestuosa voz de John Legend, el pasado 24 de julio. Pero la agenda estival para la segunda en la línea de sucesión al Trono noruego continúa con fechas señaladas. El próximo 31 de agosto recibirá la Confirmación en la capilla del Palacio Real. Y la gran incógnita es si asistirá el Rey Don Felipe, uno de los seis padrinos de Ingrid.