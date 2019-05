Marta Luisa de Noruega se niega a renunciar a sus derechos dinásticos por su relación con un chamán La princesa ha hecho caso omiso a las críticas que ha recibido tras oficializar su relación con Durek Verret

Marta Luisade Noruega (47 años) ha respondido a todas las críticas que ha recibido en estos últimos días a través de una entrevista al programa de televisión «Buenos Días Noruega», a la que ha acudido acompañada de su novio Durek Verret (44). La prrincesa ha descartado renunciar a su título tras hacerse pública su relación con el chamán estadounidense: «No es algo que considere. Soy parte de esta familia y lo seré siempre».

Desde que se conoció su relación con el chamán, Marta Luisa ha tenido que lidiar con aquellos que atacaban a su vida personal. Entre los que destaca «Fædrelandsvennen», uno de los principales periódicos regionales del país, desde donde se pidió su renuncia oficial al título de princesa. Sin embargo, la mujer se muestra indiferente y hace caso omiso a las críticas: «He pasado por esto muchas veces antes. No es peor ahora, quizás más intenso, porque ha sido en pocos días». A pesar de la insistencia del periodista, la hija de los Reyes Harald y Sonia no quiso pronunciarse sobre lo que opinaban sus padres de su nueva relación.

Fuentes cercanas a la pareja han asegurado que se encuentran «locamente enamorados» y que lo último en lo que pensaba Dureck Verret era en fijarse en alguna de sus clientas. «Los dos creen que se conocen desde hace muchas vidas pasadas y que en esta deben ayudar a sanar al mundo. Durek cree que fue rey en otra vida y que estuvo casado con la princesa Marta», aseguraba un amigo del chamán al diario británico «Daily Mail».

El chamán californiano de origen noruego que ha conquistado el corazón de la princesa sufrió un problema de salud con 30 años que le hizo estar clínicamente muerto. Tras superarlo, comenzó su carrera como líder espiritual y también como actor, rodando tres películas. Pero el chamanismo es su fuerte: comparte técnicas y sabiduría que ha ido aprendiendo y practicando, que se basan en conocimientos ancestrales para conseguir el éxito, algo que -como era de esperarse- ha cosechado largas listas de clientes famosos en Estados Unidos. «Cuando desperté de un mes de coma, me dijeron que nunca volvería a caminar y que no viviría mucho más de un mes. Siete especialistas diferentes me dijeron que no había esperanza. Pero recibí visitas de seres poderosos que me entregaron mensajes sobre cómo tenía que poner mi mente para sobrevivir a esto», explicó durante una de sus conferencias. También aprovechó para negar las afirmaciones que habían hecho algunos medios británicos de que tuviese capacidades para curar la leucemia u otras enfermedades.