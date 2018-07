Kylie Jenner y la colección de zapatos para su hija recién nacida valorada en 18.000 euros La benjamina de las Kardashian ha mostrado en sus redes sociales el zapatero de su pequeña hija

La empresaria desde que fue madre, no ha parado de compartir por todas sus redes sociales su nueva etapa acompañada de su pequeña hija, Stormy. A pesar de haber estado durante el embarazo en silencio, algo que sorprendió mucho a todos sus seguidores, la pequeña Jenner batía record de likes en Instagram tras subir la primera imagen con su recién nacida.

happy birthday North & P.. 🖤 Una publicación compartida de Kylie (@kyliejenner) el 3 Jun, 2018 a las 1:31 PDT

Kylie no se ha limitado a difundir extravagancia tanto en su propia vida como en el cuidado de la pequeña, a quien lleva en un carro de «Fendi» a juego con el estampado de uno de sus vestidos. Sin embargo hace unas semanas la creadora de «Kylie Cosmetic» afirmó que no volvería a subir contenido sobre su hija y decidió borrar todo el contenido existente en sus cuentas sobre la pequeña Stormy, hija fruto de su matrimonio con el rapero Travis Scott.

La benjamina de las Kardashians enseñó hace unos días uno de los pequeños zapatitos valorados en mas de 800 euros firmados por Guiseppe Zanotti.

A pesar de haber borrado parte de las publicaciones de la pequeña, Kylie ha mostrado por un story como es el zapatero de la niña, que aunque todavía no sabe caminar, tiene mas zapatos que cualquier niño a su edad. En el story se podía ver como Stormy tiene desde Nikes tradicionales,Air Jordan, pasando por los firmados por Zanotti, hasta otras propuestas de Louis Vuitton. La valoración de el conjunto de zapatos, que a simple vista se podían llegar a contar 40 pares, llega a estimarse entre 18.000 y 22.000 euros aproximadamente.

Zapatero de Stormy - Instagram

La pequeña de Kylie y Travis Scott, no es la única con esta barbaridad de vestuario. North West, primogenita de Kim Kardashian y Kanye West, cuenta con un gran armario repleto de grandes firmas a la corta edad de 5 años. Tanto North como Stormy, gran parte de su vestuario son obsequios de los propios diseñadores para las pequeñas. Katy Perry, hace unos días, regaló a la hija de Kylie un par de zapatillas de su propia colección de calzado para niños. Aunque este par regalado por Katy Perry no supera los 40 euros.