Amaia Salamanca: «Nadie se va a querer casar tras la boda de Marta Ortega» La actriz fue una de las afortunadas que tenía invitación a la que es ya la boda del año en nuestro país

Ha pasado una semana pero todavía no se habla de otra cosa que no sea la boda de Marta Ortega y Carlos Torretta. Los estilismos de la novia, la fiesta o la lista de invitados son algunos de los temas que todavía colean. Y entre las afortunadas de poder vivirlo todo en primera persona está la actriz Amaia Salamanca.

«Fue maravillosa, lo pasamos genial», ha asegurado la artista durante la entrega de los premios Hombres GQ del Año 2018. Una boda tras la que asegura no le han entrado ningunas ganas de vestirse de novia: «Yo creo que ya nadie se va a querer casar espués de ver eso».

Además, Salamanca ha desvelado algunos secretos de las celebraciones, compartidas en Instagram Stories por invitados como Jon Kortajarena. «El viernes hubo un cóctel y luego ya la boda, como la celebración más grande, fue el sábado. No tuve oportunidad de verla el día que se casó, por la mañana, pero he visto las fotos y creo que no he visto una novia más guapa en mi vida y tan elegante», comentó la artista.

Amaia sigue sin querer pasar por el altar con su pareja, el empresario Rosauro Varo, con quien tiene tres hijos. «Prefiero ir a las bodas de los demás y disfrutarlo todo. Es verdad que en una boda tienes que estar atendiendo y pendiente de todo el mundo.. y ellos lo hicieron a la perfección», comentó.