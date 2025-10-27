Suscribete a
Encuesta GAD3 | ABC y 'Las Provincias' (II)

El 43% de los votantes valencianos del PP opinan que el tiempo de Camps ha pasado

El 26% ven bien que vuelva a la política y el 9% auguran que tendría éxito en ella

El 75% de los valencianos creen que Mazón debe dimitir

El expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps efe
Juan Casillas Bayo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En junio del año pasado, el popular Francisco Camps, quien fuera presidente de la Generalitat Valenciana, concedió una entrevista a este diario en la que se ofreció a Alberto Núñez Feijóo para realizar la tarea «que corresponda». Tras años desterrado de la política por ... su supuesto papel en el caso Gürtel, la Audiencia Nacional lo absolvió definitivamente pocos días antes de tráfico de influencias y prevaricación. Era inocente. Y en las páginas de este periódico dio el primer paso hacia una carrera que Génova no cortó y que terminó con el exbarón del PP anunciando el mes pasado su intención de optar a presidir su partido a nivel autonómico.

