La periodista que comió con Mazón el día de la dana dice que la acompañó al parking

El presidente valenciano sostuvo que fue directo desde el restaurante al Palau de la Generalitat y desde allí, al Cecopi

Trabajadores de À Punt critican que no se cubriera la manifestación contra Mazón y se emitieran toros: «Nos avergüenza»

Imagen de archivo del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón
Imagen de archivo del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón
Toni Jiménez

Valencia

La cronología sobre la actuación del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, durante las horas más críticas de la dana que dejó 229 muertos en la provincia de Valencia y otros ocho en Andalucía y Castilla-La Mancha, sigue revelando nuevos ... detalles desconocidos que ayudan completar las incógnitas sobre el paradero del barón del PP aquella trágica tarde.

