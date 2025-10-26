La periodista que comió con Mazón el día de la dana dice que la acompañó al parking

La cronología sobre la actuación del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, durante las horas más críticas de la dana que dejó 229 muertos en la provincia de Valencia y otros ocho en Andalucía y Castilla-La Mancha, sigue revelando nuevos ... detalles desconocidos que ayudan completar las incógnitas sobre el paradero del barón del PP aquella trágica tarde.

Desde que se conociera que el dirigente había mantenido una comida con la periodista Maribel Vilaplana que empezó a las 15 horas, con un desaparecido y los militares tratando de acceder a un Utiel inundado en ese momento, se han ofrecido distintas versiones sobre la naturaleza y la duración de este encuentro, calificado como un almuerzo privado primero, una comida de trabajo después, y una reunión como líder del PP valenciano por último con el pretexto de ofrecerle a Vilaplana la dirección de la radiotelevisión pública autonómica.

Fue la propia periodista quien, a principios de septiembre, afirmó en una carta abierta que había salido del céntrico local de Valencia entre las 18.30 y las 18.45 horas. Ahora, fuentes autorizadas de su entorno señalan a ABC, tras una información avanzada por 'Levante-EMV', que los dos comensales se despidieron cerca de las 19 horas, pues Mazón acompañó a Vilaplana hasta el parking en el que ella había estacionado su vehículo, a 400 metros del restaurante 'El Ventorro'.

Un detalle desconocido hasta ahora, pues ambos habían dado a entender que se despidieron en el local. Después, el presidente se fue caminando hasta el Palau, según el relato que ha mantenido, para seguir la crisis desde su despacho. «De la calle Bonaire se pasa a la calle de la Paz, de ahí a la plaza de la Reina, se cruza la calle Miguelete, luego se llega a la Plaza de la Virgen, a la calle Caballeros y al Palau», respondió en una entrevista a 'Las Provincias'. Un trayecto de unos diez minutos.

Una hora en blanco

De acuerdo con el listado de llamadas que aportó a las Cortes Valencianas, no habló con nadie entre las 18.57 horas -cuando lo hizo con el portavoz parlamentario y secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca-, y las 19.34 horas, cuando se comunicó con el secretario autonómico de Infraestructuras. Mazón había mantenido varias conversaciones con Salomé Pradas, la exconsejera responsable de emergencias imputada en la causa judicial sobre la gestión de la catástrofe. Pradas no pudo contactar con él a las 19.11 horas.

Fuentes de Presidencia desmienten, como vienen publicando varios medios en los últimos días, que el presidente llegara al Palau alrededor de las 20 horas. El 8 de noviembre se situó la llegada de Mazón a este punto «a las 18 horas». Las versiones ofrecidas más tarde contradicen esta primera explicación, que se dio cuando se hizo público que el barón del PP había estado en 'El Vetorro'. Las imágenes del Palau se borraron, como estipula el protocolo, por lo que no hay pruebas de su llegada al edificio presidencial. Queda una hora en blanco.

«Cuando fui advertido de que la situación en la presa de Forata se agravaba, me desplacé al Centro de Coordinación de Emergencias donde estaba constituido y trabajando el Cecopi. No fue fácil el viaje. El mal tiempo, como es normal en estas situaciones, produjo gran densidad de tráfico y alargó el trayecto hasta que llegué a L'Eliana con el Cecopi trabajando a pleno rendimiento y donde no fue necesario que nadie me pusiera al día ni yo retrasé, ni por un segundo, las tareas que se estaban llevando a cabo», aseveró Mazón durante su primera comparecencia parlamentaria.

Tras semanas defendiendo que llegó a la sede del 112, donde se reunía el órgano que dirigía la emergencia, pasadas las 19 horas, la Generalitat documentó con una imagen de las cámaras de seguridad su entrada en el edificio a las 20.28, diecisiete minutos después de enviarse el mensaje ES-Alert que a muchos les llegó con el agua al cuello. Un detalle importante porque lo deja fuera de la instrucción, centrada en averiguar las causas de ese retraso y de la falta de avisos a la población.