Radiografía de una reconstrucción atascada en el papeleo

Doce meses después, los municipios valencianos arrasados por la tromba de agua y lodo trabajan para levantar de nuevo sus infraestructuras, mientras siguen sin ejecutarse las obras para evitar otra barrancada

Dana: la vida y la muerte en cien metros

Obras de reconstrucción en el barranco del Poyo, junto a las nuevas vías del metro en Paiporta
Obras de reconstrucción en el barranco del Poyo, junto a las nuevas vías del metro en Paiporta JAIME GARCÍA
Toni Jiménez

Toni Jiménez

Un año después de la dana que segó 229 vidas en la provincia de Valencia, los municipios de la zona cero, arrasados por el agua y el lodo, siguen trabajando en una lenta y costosa reconstrucción que trata de devolver la normalidad a una ... tierra con todavía demasiadas cuentas pendientes. Si bien desde aquel 29 de octubre se ha avanzado en muchos aspectos, se demora la recuperación de las infraestructuras municipales y las obras para encauzar los ríos y barrancos que provocaron el desastre al desbordarse.

