Las historias detrás de los vídeos de la dana que nos sobrecogieron

A Israel lo vimos colgando de un balcón en Catarroja el pasado 29 de octubre de 2024. El agua le atrapó mientras trabajaba en su papelería. Antes de verlo trepar hasta un primer piso, Israel pudo escapar de la tragedia. Milagrosamente, un coche arrastrado por ... la corriente rompió la luna de su negocio y terminó buceando y encontrando una mano a la que agarrarse en forma de sábana que le echaron sus vecinos, mientras le alentaban entre gritos de: «Vamos Isra, vamos, muy bien».

El suyo, como otros cientos, es uno de los vídeos que recorrieron las redes sociales como el reflejo más inmediato de lo que ocurrió en la noche de la catástrofe. Pero, ¿qué pasó después? Recuperamos seis historias que nos estremecieron, y encontramos a sus protagonistas, que nos cuentan cómo terminó todo.

Más temas:

DANA

Israel

Catarroja

Vídeos