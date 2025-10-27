Suscribete a
Las historias detrás de los vídeos de la dana que nos sobrecogieron

un año de la dana de valencia

Ríos de barro, personas aferradas a balcones, coches flotando... El desastre saltó de móvil en móvil a través de vídeos casi en tiempo real. Los protagonistas de algunas de aquellas grabaciones nos cuentan qué ocurrió después

Israel posa en el escaparate de su papelería en Catarroja fOTO: mikel ponce | Vídeo: Carlota García, Juan Bitrián

Carlota García y Juan Bitrian

A Israel lo vimos colgando de un balcón en Catarroja el pasado 29 de octubre de 2024. El agua le atrapó mientras trabajaba en su papelería. Antes de verlo trepar hasta un primer piso, Israel pudo escapar de la tragedia. Milagrosamente, un coche arrastrado por ... la corriente rompió la luna de su negocio y terminó buceando y encontrando una mano a la que agarrarse en forma de sábana que le echaron sus vecinos, mientras le alentaban entre gritos de: «Vamos Isra, vamos, muy bien».

