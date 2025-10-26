Suscribete a
ABC Premium

Las entrañas del Ventorro

Nos adentramos en el restaurante un año después. Destila ese aroma clandestino que nos encanta porque en cierto sentido visitas un local secreto de la época de la ley seca yanqui

Retiraron la discreta placa que anunciaba el figón. Los turistas también sucumbieron ante el pérfido encanto de posar frente al rótulo para lograr el selfi

Dana: vida y muerte en cien metros del carrer Sant Jordi de Paiporta

Pódcast. Ep 1: Las cicatrices de la dana

Entrada del restaurante El Ventorro, donde Mazón almorzó el día de la dana.
Entrada del restaurante El Ventorro, donde Mazón almorzó el día de la dana. Mikel Ponce
Ramón Palomar

Ramón Palomar

Esta funcionalidad es sólo para registrados

De repente, entre el dolor machacando nuestras almas, la confusión reinante y la ferocidad animal del agua arrasando con todo, el restaurante El Ventorro mutó en enemigo público número uno como si fuese aquel Dillinger que atracaba bancos. Alguien, o mejor dicho algo, tenía ... que cargar con nuestros pecados.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app