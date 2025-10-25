Suscribete a
ABC Premium

Asociaciones de víctimas de la dana homenajean a sus fallecidos con canciones, cartas y poemas

Un año después de la tragedia, los familiares se han reunido en Valencia para recordar a sus seres queridos

Vandalizan la sede del PP en Valencia: «Manchados de sangre hasta el cuello»

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Metro de Valencia, Beatriz Garrote, y la portavoz de la Associació de Víctimes de la dana 29 d'Octubre, Mariló Gradolí
La presidenta de la Asociación de Víctimas del Metro de Valencia, Beatriz Garrote, y la portavoz de la Associació de Víctimes de la dana 29 d'Octubre, Mariló Gradolí EP

ABC

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Teatro Olympia de Valencia se ha llenado la mañana de este sábado de emoción, música y memoria en el homenaje impulsado por l'Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre, que ha reunido a decenas de personas para recordar a ... las 229 víctimas mortales que dejó la barrancada del pasado 29 de octubre: «Todavía convivimos con el dolor».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app